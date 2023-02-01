Наталка Денисенко - о переходе на украинский: "Не хочу быть тем человеком, которого пришли "освобождать" оккупанты"

Звезда сериалов и кино Наталка Денисенко с 24 февраля прошлого года, когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину, отказалась от использования русского языка и полностью перешла на украинский. Хотя до этого актриса тоже думала, что "какая разница?"

Об этом героиня "Кріпосної", "Саги", "Століття Якова" и других кинопроектов сказала в интервью УНИАН.

По словам актрисы, языковой вопрос в условиях войны крайне важен.

"После 24 февраля я сознательно перешла на украинский, ведь не хочу быть тем человеком, которого пришли "освобождать" оккупанты", - говорит она.

При этом Наталка признается: раньше она была из тех людей, которые говорили "какая разница?"

"Я понимаю, что раньше была жертвой российской пропаганды. Сейчас пазл в моей голове сошелся, и я стала общаться исключительно по-украински", - говорит актриса.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Переход на украинский дался звезде несложно.

"Я и раньше владела украинским, но все же иногда лезут русизмы. Однако я успешно перешла на наш язык за короткий срок, приучила своего сыночка. Сейчас ему пять, и он разговаривает на украинском", - делится Денисенко.

Также женщина дала советы тем, кто до сих пор не может (или не хочет) перестать разговаривать на языке оккупанта.

"Самое главное в этом деле (в переходе на украинский язык - ред.) - осознание, что ты действительно этого хочешь. У меня есть знакомые, которые вообще не разговаривали на украинском, однако за несколько месяцев выучили его", - объясняет Наталка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Я понимаю, что кому-то тяжело это сделать, но если нашим бойцам нетрудно нас защищать, то почему нам должно быть легко говорить по-русски? Пусть лучше будет трудно сделать какое-то усилие и заговорить на родном языке", - добавляет она.

А тем, кто до сих пор не понимает, почему важно перейти в общении с русского на украинский, актриса советует посмотреть документальный фильм "Соловей співає", который "расставит все точки над "і".

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)