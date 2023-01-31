Вагітна Тарабарова замилувала ніжним відео з дітьми

Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка незабаром втретє стане мамою, нарешті розсекретила стать майбутньої дитини.

Миле відео зі своєю сім'єю вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кого чекає співачка

Сім'я співачки вирішила влаштувати маленький гендер-паті. Вони замовили коробку-секрет, яка була наповнена повітряними кульками.

На відео артистка разом з дітьми відкрила її, то звідти вилетіли кульки рожевого кольору. Тому Світлана Тарабарова чекає на дівчинку.

"Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?" - поцікавилася у прихильників зірка.

Як відреагували колеги та друзі

У коментарях під відео співачку вже встигли привітати її колеги за сценою, друзі та фанати. Зокрема, MamaRika, Сніжана Бабкіна, Тоня Матвієнко та Анатолій Анатоліч залишили теплі привітання та радісні смайлики.

Інші користувачі зазначили, що це хороший знак, адже дівчата - до закінчення війни та перемоги: