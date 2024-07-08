Наталка Денисенко ошелешила "непопулярною думкою" про війну. Як реагує мережа

Наталка Денисенко здивувала своїх підписників несподіваними словами про війну. 8 липня, у день масованої атаки РФ по Україні, акторка вирішила прокоментувати тему агресії та прокльонів, які виникають на тлі російського терору по відношенню до українців.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.
"Я сьогодні дуже погано спала. Реально відчувала, що щось буде. Зараз буде моя непопулярна думка, але я відчуваю це саме так", - зазначила вона у пості.
"Гра "жертва" і "тиран" зараз вийшла на свій пік, але саме ця енергія і призвела до війни. Щоб зупинити гру, нам треба виходити з цих ролей, виходити з стану жертви", - продовжила висловлюватися знаменитість, чоловік якої служить.
Наталка зауважила, що людям слід змінюватися і робити якісь дії задля приближення до стану "я творець". Вона додала, що енергія агресії та прокльонів лише руйнує, і натомість потрібно плекати в собі відчуття любові та єднання.
"Відчувайте тільки найкращі світлі почуття. Інші думки - відганяйте геть з голови і серця. Перестаньте множити цю чорну енергію. Рятують зовсім інші почуття", - написала зірка українських фільмів та серіалів.
Наостанок Денисенко закликала оточуючих продовжувати любити незважаючи на обставини, в яких сьогодні доводиться жити.
"Енергія агресії і прокльонів, ненависті, які піднімаються в нас, нас же і руйнують. Ми згадуємо про любов і єднання лише в критичних ситуаціях, а треба направляти туди свою увагу завжди. Любіть!" - заявила знаменита українка.
Тим часом українці, які досі не можуть відійти від невтішних новин 8 липня, не зрозуміли такого посилу з боку акторки. Вони поцікавилися у неї, як можна відчувати вдячність та любов у той момент, коли страждають люди, і маленькі діти у тому числі. Ось деякі коментарі юзерів:
Варто додати, що були і ті, хто погодився з думкою Наталки та підтримав її. Але таких людей у коментарях виявилося значно менше.
До слова, обранець зірки - український актор Андрій Федінчик - з початком повномасштабної війни змінив професію та пішов захищати рідну країну від російських окупантів.