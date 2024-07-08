Наталка Денисенко ошелешила "непопулярною думкою" про війну. Як реагує мережа

Що заявила Денисенко

"Я сьогодні дуже погано спала. Реально відчувала, що щось буде. Зараз буде моя непопулярна думка, але я відчуваю це саме так", - зазначила вона у пості.

"Гра "жертва" і "тиран" зараз вийшла на свій пік, але саме ця енергія і призвела до війни. Щоб зупинити гру, нам треба виходити з цих ролей, виходити з стану жертви", - продовжила висловлюватися знаменитість, чоловік якої служить.

Наталка зауважила, що людям слід змінюватися і робити якісь дії задля приближення до стану "я творець". Вона додала, що енергія агресії та прокльонів лише руйнує, і натомість потрібно плекати в собі відчуття любові та єднання.

Заява акторки призвела до бурхливого обговорення у коментарях (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Відчувайте тільки найкращі світлі почуття. Інші думки - відганяйте геть з голови і серця. Перестаньте множити цю чорну енергію. Рятують зовсім інші почуття", - написала зірка українських фільмів та серіалів.

Наостанок Денисенко закликала оточуючих продовжувати любити незважаючи на обставини, в яких сьогодні доводиться жити.

"Енергія агресії і прокльонів, ненависті, які піднімаються в нас, нас же і руйнують. Ми згадуємо про любов і єднання лише в критичних ситуаціях, а треба направляти туди свою увагу завжди. Любіть!" - заявила знаменита українка.

Наталка Денисенко висловилася про війну (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагувала мережа

Тим часом українці, які досі не можуть відійти від невтішних новин 8 липня, не зрозуміли такого посилу з боку акторки. Вони поцікавилися у неї, як можна відчувати вдячність та любов у той момент, коли страждають люди, і маленькі діти у тому числі. Ось деякі коментарі юзерів:

"Ага, саме любов переповнює зараз матерів тих нещасних дітей!"

"Ваш посил я зрозуміла, але більшість тут коментаторів її не зрозуміли, адже ненависть їх вже заполонила. Краще свою енергію направити на допомогу тій же лікарні, діткам, донатити, аніж сидіти і проклинати"

"Сама скільки раз писала, що ненавидить росіян, що проклинає їх, а після такого жахіття, що відбулось сьогодні, пише, що треба любити. Ще скажіть, що треба їх пробачити! Таке відчуття, що пост проплачений росіянами"

"Вторгнення Росії до України - ось причина війни. Називайте речі своїми іменами і не прикривайтесь загальними фразами і абстрактними словами"

"Наталко, я не знаю, що могло сподвигнути вас таке "лупанути" і виправдовувати не буду, але це тупість - розказувати про любов і вібрації на енергетичних рівнях, коли сросіянці ху*рять в лікарню чи пологовий"

"Що за брєд я прочитала? Розкажіть зараз це тим, хто втратив дітей, рідних! Іноді краще нічого не писати"

"Почитавши коментарі, розумію що люди взагалі не розуміють, про що написано, та не хочуть брати відповідальність на себе"

"Наталко, ви особисто зможете ці самі слова сказати мамі, у якої загинула дитина? Або мамі, у якої дитина була в операційній?"

"33 людини загинуло, 140 поранених, а ви пишете "я творець, виганяйте ненависть, любіть". Це настільки дивно..."

"Он воно із-за чого війна почалася. Ми мало посилали лучіків любві і свєта".

Варто додати, що були і ті, хто погодився з думкою Наталки та підтримав її. Але таких людей у коментарях виявилося значно менше.

До слова, обранець зірки - український актор Андрій Федінчик - з початком повномасштабної війни змінив професію та пішов захищати рідну країну від російських окупантів.

Чоловік акторки служить у ЗСУ (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)