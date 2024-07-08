Наталка Денисенко ошарашила "непопулярным мнением" о войне. Как реагирует сеть

Наталка Денисенко удивила своих подписчиков неожиданными словами о войне. 8 июля, в день массированной атаки РФ по Украине, актриса решила прокомментировать тему агрессии, возникающей на фоне российского террора по отношению к украинцам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
"Я сегодня очень плохо спала. Реально чувствовала, что что-то будет. Сейчас будет мое непопулярное мнение, но я чувствую это именно так", - отметила она в посте.
"Игра "жертва" и "тиран" сейчас вышла на свой пик, но именно эта энергия и привела к войне. Чтобы остановить игру, нам нужно выходить из этих ролей, выходить из состояния жертвы", - продолжила высказываться знаменитость, муж которой служит.
Наталка отметила, что людям следует меняться и предпринимать какие-то действия для приближения к состоянию "я творец". Она добавила, что энергия агрессии и проклятий только разрушает, и нужно лелеять в себе чувство любви и единения.
"Испытывайте только самые лучшие светлые чувства. Другие мысли - отгоняйте из головы и сердца. Перестаньте умножать эту черную энергию. Спасают совсем другие чувства", - написала звезда украинских фильмов и сериалов.
Напоследок Денисенко призвала окружающих продолжать любить, несмотря на обстоятельства, в которых сегодня приходится жить.
"Энергия агрессии и проклятий, поднимающиеся в нас, нас же и разрушают. Мы вспоминаем о любви и единении только в критических ситуациях, а надо направлять туда свое внимание всегда. Любите!" - заявила знаменитая украинка.
Тем временем украинцы, которые до сих пор не могут отойти от неутешительных новостей 8 июля, не поняли такого посыла со стороны актрисы. Они поинтересовались у нее, как можно чувствовать благодарность и любовь в тот момент, когда страдают люди, и маленькие дети в том числе. Вот некоторые комментарии пользователей:
Стоит добавить, что были и те, кто согласился с мнением Наталки и поддержал ее. Но таких людей в комментариях оказалось гораздо меньше.
К слову, избранник звезды - украинский актер Андрей Фединчик - с началом полномасштабной войны сменил профессию и пошел защищать родную страну от российских оккупантов.