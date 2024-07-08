Наталка Денисенко ошарашила "непопулярным мнением" о войне. Как реагирует сеть

Наталка Денисенко удивила своих подписчиков неожиданными словами о войне. 8 июля, в день массированной атаки РФ по Украине , актриса решила прокомментировать тему агрессии, возникающей на фоне российского террора по отношению к украинцам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Что заявила Денисенко

"Я сегодня очень плохо спала. Реально чувствовала, что что-то будет. Сейчас будет мое непопулярное мнение, но я чувствую это именно так", - отметила она в посте.

"Игра "жертва" и "тиран" сейчас вышла на свой пик, но именно эта энергия и привела к войне. Чтобы остановить игру, нам нужно выходить из этих ролей, выходить из состояния жертвы", - продолжила высказываться знаменитость, муж которой служит.

Наталка отметила, что людям следует меняться и предпринимать какие-то действия для приближения к состоянию "я творец". Она добавила, что энергия агрессии и проклятий только разрушает, и нужно лелеять в себе чувство любви и единения.

Заявление актрисы привело к бурному обсуждению в комментариях (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"Испытывайте только самые лучшие светлые чувства. Другие мысли - отгоняйте из головы и сердца. Перестаньте умножать эту черную энергию. Спасают совсем другие чувства", - написала звезда украинских фильмов и сериалов.

Напоследок Денисенко призвала окружающих продолжать любить, несмотря на обстоятельства, в которых сегодня приходится жить.

"Энергия агрессии и проклятий, поднимающиеся в нас, нас же и разрушают. Мы вспоминаем о любви и единении только в критических ситуациях, а надо направлять туда свое внимание всегда. Любите!" - заявила знаменитая украинка.

Наталка Денисенко высказалась о войне (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как отреагировала сеть

Тем временем украинцы, которые до сих пор не могут отойти от неутешительных новостей 8 июля, не поняли такого посыла со стороны актрисы. Они поинтересовались у нее, как можно чувствовать благодарность и любовь в тот момент, когда страдают люди, и маленькие дети в том числе. Вот некоторые комментарии пользователей:

"Ага, именно любовь переполняет сейчас матерей тех несчастных детей!"

"Ваш посыл я поняла, но большинство здесь комментаторов ее не поняли, ведь ненависть их уже заполонила. Лучше свою энергию направить на помощь той же больнице, деткам, донатить, нежели сидеть и проклинать"

"Сама сколько раз писала, что ненавидит и проклинает россиян, а после такого ужаса, который произошел сегодня, пишет, что надо любить. Еще скажите, что надо их простить! Такое ощущение, что пост проплачен россиянами"

"Вторжение России в Украину - вот причина войны. Назовите вещи своими именами и не прикрывайтесь общими фразами и абстрактными словами"

"Наталка, я не знаю, что могло сподвигнуть вас такое "лупануть" и оправдывать не буду, но это тупость - рассказывать о любви и вибрации на энергетических уровнях, когда сроссиянцы ху*рят по больнице и роддому"

"Что за бред я прочла? Расскажите сейчас это тем, кто потерял детей, родных! Иногда лучше ничего не писать"

"Почитав комментарии, понимаю, что люди вообще не понимают, о чем написано, и не хотят брать ответственность на себя"

"Наталка, вы лично сможете эти же слова сказать маме, у которой погиб ребенок? Или маме, у которой ребенок был в операционной?"

"33 человека погибли, 140 раненых, а вы пишете "я творец, изгоняйте ненависть, любите". Это настолько странно..."

"Вон из-за чего война началась. Мы мало посылали лучиков любви и света".

Стоит добавить, что были и те, кто согласился с мнением Наталки и поддержал ее. Но таких людей в комментариях оказалось гораздо меньше.

К слову, избранник звезды - украинский актер Андрей Фединчик - с началом полномасштабной войны сменил профессию и пошел защищать родную страну от российских оккупантов.

Муж актрисы служит в ВСУ (Фото: instagram.com/natalka_denisenko)