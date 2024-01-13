Алан Бадоєв видав серію відвертих кадрів: таким його мало хто бачив

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв приємно здивував своїх фанів. 10 січня йому виповнилося 43 роки, на честь чого він вирішив зробити серію дописів, у яких поділився різними кадрами, серед яких були й досить відверті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Бадоєва.

Що показав режисер

Нові дописи з'являються на сторінці Бадоєва доволі часто. Але цього разу він вирішив потішити фанів ще більше. Першу серію фото, під якими він подякував усім за привітання, він виклав декілька днів тому. Але нові кадри з'являються на сторінці Бадоєва і 13 січня.

Як виглядає Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

"За все своє життя я ще не мав досвіду спілкування з психологом (чи як там правильніше казати), якісь спроби були, але мене це не зачепило. Мої друзі, це і є допомога моєму мозку. Іноді просто мовчиш чи говориш про "каву", а в цю мить стають зрозумілими набагато глибші речі. І просто стає легше", - написав кліпмейкер під чорно-білими фото.

Кадри з життя режисера не датовані. Коли саме і де він їх робив - невідомо.

Бадоєв показав кадри свого життя (фото: instagram.com/alanbadoev)

"На мій погляд, найцікавіший спосіб жити це приймати в собі виключно все, не ховатись від себе, працювати над тим, що варте змін і удосконалень. Не шукати бездоганного себе, а відчувати свою унікальність. Решту намалює АІ", - зазначив під ще одним дописом режисер.

Звісно ж, найбільше уваги у фанів привернули фото Бадоєва, на яких він позує без одягу. На одному з таких кадрів він позував у ванній.

Бадоєв здивував фанів відвертими кадрами (фото: instagram.com/alanbadoev)

Ще на одній світлині режисер показав свій відпочинок. Поруч із ним сидів невідомий чоловік, а сам Бадоєв посміхався на камеру.

Нові світлини кліпмейкера (фото: instagram.com/alanbadoev)

Як реагує мережа

Серія фото від Бадоєва сподобалася юзерам. У коментарях під дописами вони пишуть: