Українська співачка гнівно звернулася до прихильниці: "Ви крадете мою музику"

Відома українська співачка Анастасія Прудіус, відома під псевдонімом KOLA, гнівно звернулася до прихильниці через те, що дівчина слухає її музику не на офіційних музичних майданчиках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Артистка присоромила прихильницю

Так, виконавиця опублікувала у соцмережах скріншот, на якому одна з її прихильниць висловлює захоплення піснями співачки.

Однак зірка звернула увагу на інше. Анастасію обурило те, що дівчина замість офіційних музичних майданчиків слухала її треки в Telegram.

KOLA обурилася на прихильницю (фото: instagram.com/kola__official)

"Європа, Америка, Велика Британія до нас ставляться дуже дивним чином, тому що в нашій країні ще й досі розвинене піратство. Слухати пісні в Telegram – це є піратство. Ви крадете музику творців, музикантів. Це не класно, це - ганебно", - говорить артистка.

Також вона додала, що за кордоном всі люди розуміють, що для того, аби послухати пісню, їм потрібно скачати її на будь-якій музичній платформі.

KOLA обурилася на прихильницю (фото: instagram.com/kola__official)

"Саме тому українські виконавці отримують набагато менше грошей за свої пісні з усіх музичних майданчиків та з YouTube, тому що Spotify, AppleMusic та інші знають про те, що в нашій країні є піратство", - емоційно розповіла KOLA.

Анастасія закликала ставати більш свідомими, перестати "красти" у музикантів їхню душу, любов, і все те, що вони вкладають у свої композиції.