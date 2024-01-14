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Наталія Могилевська вперше відреагувала на закиди хейтерів через усиновлення двох дітей

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше розкрила нові подробиці свого материнства, вперше прокоментувала хейт через усиновлення двох дітей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Наталія Могилевська відповіла хейтерам

Так, юзери поцікавилися в артистки, чи не ображає її, коли пишуть, що Наталія удочерила дівчаток задля піару.

За словами знаменитості, їй дивно читати подібні коментарі.

Наталія Могилевська  відреагувала на хейт через її материнство (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Це дивно чути. Я залишила кар'єру на піку успіху 10 років тому і майже не випускала пісень і нічого не піарила. Всі розуміли, що я самотня і їжджу кудись в Індію. А після того повернулася, всиновила двох дітей і два роки це приховувала. Завжди знайдуться ті, хто бачить світ через призму своїх розчарувань", - зазначила співачка.

Також фоловери запитали у свого кумира, як довго вона адаптувалася до материнства.

"На початку було важко, але я вчилась, знаходила контакт і терпіння. Завжди була рівною в своїй любові та підтримці. Поступово діти розслабилися і повірили в те, що вони у безпеці, і що з ними буде все гаразд", - додала Могилевська.

Наталія Могилевська про материнство (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нещодавно колишня дружина дружина Остапчука Христина Горняк відповіла на закиди хейтерів, що вона досі не стала мамою.

Також колега Влада Ями здивував його планами після закінчення війни.

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