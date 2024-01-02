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Наталія Могилевська розсекретила імена донечок

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співачка Наталія Могилевська оголосила, що удочерила двох дівчаток. Згодом новоспечена мама розкрила трохи подробиць про діток. Зокрема, розсекретила їхні імена.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки ведучій ICTV Олені Фроляк.

Деталі

Так, виконавиця розповіла, що дівчат, мамою яких вона стала на початку повномасштабного вторгнення РФ, звати Мішель і Софія.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також Наталія натякнула, що вже заміжня. Свого обранця, бізнесмена на ім'я Валентин, в інтерв’ю зірка назває чоловіком.

"На початку війни ми із чоловіком усиновили двох дітей - два рочки й 10. Мішель і Софія. Кожна хвилина мого мовчання їм була вкрай важлива. Нам потрібно було просто прорости одне в одного", - зізналася співачка.

Зазначимо, що обличчя діток знаменитість показувати не спішить. За її словами, вони мають спочатку адаптуватися до нових умов.

Нещодавно Наталія Могилевська назвала причини, які завадили їй стати мамою раніше.

Також дивіться, як змінювалися її образи за 29 років.

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