Наталія Могилевська схудла на 15 кг і показала модний образ на весну (фото)

На честь свята 8 березня зірка потішила прихильників новими фотографіями, на яких позує в розкішному атласному наряді та з букетом квітів. Так артистка вирішила привітати усіх українок з Міжнародним жіночим днем.

"З весною вас, мої любі дівчатка. Щастя, здоров’я і красивої жіночої долі", - написала вона.

Для святкового дня співачка обрала атласну сукню в ніжному молочному кольорі, яка поєднується з елегантної спідниці та блузи.

Наталія Могилевська в атласній сукні (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)

Чим особливі атласні сукні

Предмети гардероба з такої тканини продовжують залишатися в тренді, адже дозволяють створити ніжний, комфортний та елегантний образ. У 2025 році мода зосереджується на витонченості та природній красі. Сукні з атласних матеріалів підкреслюють силует, додаючи ніжності своїм власницям.

Крім того, атласні сукні чудово підходять для повсякденних прогулянок та урочистих подій. Дизайнери пропонують моделі як у мінімалістичному стилі, так і з розкішними драпіруваннями та вирізами.

Атласні чи шовкові блузи, сукні, спідниці, штани - чудові варіанти для створення вишуканого "луку" на весну та літо.

Наталія Могилевська в модній сукні (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)

Що відомо про схуднення Наталії Могилевської

Модний образ, який продемонструвала Наталія, став символом нової фізичної форми артистки. Нещодавно співачка похвалилася з підписниками радісною новиною - вона змогла схуднути на 15 кілограмів.

Відповідні результати зірка продемонструвала, опублікувавши відео, на якому демонструє фігуру в сукні з участі в проєкті "Танці з зірками".

"Щаслива, що знов змогла одягнути сукню, яку одягала на "Танцях з зірками". Вітайте - мінус 15 кг!" - підписала ролик Могилевська.

Як відомо, Наталія ще влітку минулого року розпочала працювати над своєю фізичною формою. Так, артистка відвідувала спортивну залу та тестувала різноманітні режими харчування.

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