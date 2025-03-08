Наталья Могилевская похудела на 15 кг и показала модный образ на весну (фото)

В честь праздника 8 марта звезда порадовала поклонников новыми фотографиями, на которых позирует в роскошном атласном наряде и с букетом цветов. Так артистка решила поздравить всех украинок с Международным женским днем.

"С весной вас, мои дорогие девочки. Счастья, здоровья и красивой женской судьбы", - написала она.

Для праздничного дня певица выбрала атласное платье в нежном молочном цвете, которое сочетается из элегантной юбки и блузы.

Наталья Могилевская в атласном платье (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)

Чем особенные атласные платья

Предметы гардероба из такой ткани продолжают оставаться в тренде, ведь позволяют создать нежный, комфортный и элегантный образ. В 2025 году мода сосредотачивается на утонченности и естественной красоте. Платья из атласных материалов подчеркивают силуэт, добавляя нежности своим обладательницам.

Кроме того, атласные платья прекрасно подходят для повседневных прогулок и торжественных событий. Дизайнеры предлагают модели как в минималистичном стиле, так и с роскошными драпировками и вырезами.

Атласные или шелковые блузы, платья, юбки, брюки - отличные варианты для создания изысканного "лука" на весну и лето.

Наталья Могилевская в модном платье (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)

Что известно о похудении Натальи Могилевской

Модный образ, который продемонстрировала Наталья, стал символом новой физической формы артистки. Недавно певица похвасталась с подписчиками радостной новостью - она смогла похудеть на 15 килограммов.

Соответствующие результаты звезда продемонстрировала в видео, на котором демонстрирует фигуру в платье с участия в проекте "Танці з зірками".

"Счастлива, что вновь смогла надеть платье, которое надевала на "Танці з зірками". Поздравляйте - минус 15 кг!" - подписала ролик Могилевская.

Как известно, Наталья еще летом прошлого года начала работать над своей физической формой. Так, артистка посещала спортивный зал и тестировала различные режимы питания.

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