Наталі Портман засвітилась на обкладинці модного глянцю у розкішному образі (фото)

Наталі Портман знялась у фотосесії для модного глянцю

Наталі Портман стала дуже популярною завдяки ролям у фільмах: "Леон", "Зоряні війни", "Нью-Йорк, я люблю тебе" та іншим картинам. Але глядачі люблять її не лише за високий рівень професіоналізму, а ще й за її вміння подати себе та свою красу, до того ж природну.

Портман не так часто виходить на публіку й демонструє розкішні вбрання, вона обирає більш спокійний образ життя та показує свою красу не часто, але кожного разу затьмарює всіх навколо.

Наталі Портман сфотографувалась для глянцю (фото: instagram.com/marieclaireau)

Наталі вирішила погодитися на пропозицію від австралійського видання Marie Claire та прикрасила останню обкладинку.

Для цього жінка знялась у спеціальній фотосесії, яка розкрила її з нової сторони. Акторка постала у чорній сукні з відкритою спиною та зоною декольте, яка прикрашена сяючими нитками - це лише перший лук.

А далі Портман приміряла піджак-сукню під пояс чорного кольору та відкрила одне плече. Цей образ також вийшов дуже ніжним та цікавим і пригорнув увагу фоловерів Наталі.

Ця зйомка показує, наскільки красивою жінкою є Наталі, а також ще раз доводить, що вона майже зовсім не змінилась з часів своєї юності й має чудовий вигляд у свої 42 роки.

Наталі Портман сфотографувалась для глянцю (фото: instagram.com/thismustbetheplacefolks)