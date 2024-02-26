Як змінились головні актори легендарного фільму "Леон" (фото)

Фільм "Леон" вийшов у 1994 році та своїм сюжетом і акторським складом одразу підкорив серця мільйонів глядачів. Але з того часу життя акторів сильно змінилось.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Наталі Портман

Коли Наталі потрапила на фільмування надпопулярного "Леона", їй було лише 13 років. Саме після зйомок Портман стала дуже успішною. У фільмі дівчина виконала головну жіночу роль Матильди, але їй було дуже важко, адже режисер Люк Бессон вважав її дуже юною та недостатньо досвідченою.

Зараз фільмографія Наталі налічує вже понад 40 робіт, більшість з яких стали справжньою класикою. У юному віці Портман вважали однією з найпривабливіших жінок і з часом це не змінилось, адже вона має приголомшливий вигляд.

Наталі Портман (фото: Кіноріум)

Жан Рено

Жан Рено став доволі популярним актором ще у 1979 році, коли він став героєм фільму "Гіпотеза вкраденої картини". Але найбільш популярним актор став саме після того, як зіграв головну роль найманого вбивці Леона в однойменному фільмі "Леон".

Зараз Жену Рено продовжує свою акторську кар’єру та має за спиною безліч успішних проектів, які дають прихильникам змогу насолоджуватися його професіоналізмом.

Жан Рено (фото: Кіноріум)

Гері Олдмен

Олдмену не одразу пощастило спіймати удачу і стати успішним, але він не здавався і саме через його впертість та роботу, став дуже популярним актором. За плечима Гері налічується понад 150 картин різних жанрів.

Зараз акторові, який зіграв роль жорстокого вбивці сім'ї Матильди вже 65 років і актор продовжує зніматися у фільмах.

Гері Олдмен (фото: Кіноріум)