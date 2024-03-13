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Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)

Середа 13 березня 2024 20:13
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Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото) Крістен Стюарт (фото: instagram.com/kstew_nation)
Автор: Юлія Любченко

Крістен Стюарт - відома акторка, яка останнім часом зачаровує і дуже дивує своїми вбраннями.

Про крайній образ Стюарт розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників акторки.

Крістен Стюарт показала новий образ з відвертим вирізом

Популярна голлівудська акторка Крістен Стюарт засвітилась у новому відвертому образі, який допоміг продемонструвати їй свою струнку фігуру посеред вулиць Нью-Йорка.

Відомо, що в такому вбранні Крістен відвідала Вечірнє шоу Стівена Колберта, де й дала інтерв’ю про фільм під назвою "Love Lies Bleeding" ("Любов, брехня і кровопролиття"), в якому вона виконала головну роль.

Свій сміливий топ, який було виконано ніби з ниток, Крістен доповнила довгою чорною спідницею. А також чорною лаковою сумкою й босоніжками, які дівчина взула на колготки. Головною родзинкою луку стали сонцезахисні окуляри.

Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)

Крістен Стюарт у новому образі (фото: instagram.com/kstew_nation)

Цікавість образу складається з того, що спідниця, яку обрала Стюарт, є прямою, однотонною і з розрізом ззаду, а ось її напівпрозорий топ має бретельку-галтер, кілька зав'язок на спині, і торочку з чорного бісеру, що майже повністю відкриває спину зірки.

Варто зауважити, що на вулиці все ще не спекотно, а Крістен одягла досить легке і відверте вбрання.Волосся дівчина зібрала у високий і недбалий хвіст, який мав не дуже неохайний вигляд, але певно, так було задумано.

Можна сказати, що у цьому вбранні акторка виглядає неймовірно й демонструє свою жіночність та елегантність з нового боку.

Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною (фото)

Крістен Стюарт у новому образі (фото: instagram.com/kstew_nation)

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