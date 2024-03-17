Натали Портман засветилась на обложке модного глянца в роскошном образе (фото)

Натали Портман снялась в фотосессии для модного глянца

Натали Портман стала очень популярной благодаря ролям в фильмах: "Леон", "Звездные войны", "Нью-Йорк, я люблю тебя" и другим картинам. Но зрители любят ее не только за высокий уровень профессионализма, но и за ее умение преподнести себя и свою красоту, к тому же естественную.

Портман не так часто выходит на публику и демонстрирует роскошные наряды, она выбирает более спокойный образ жизни и показывает свою красоту не часто, но каждый раз омрачает всех вокруг.

Натали Портман сфотографировалась для глянца (фото: instagram.com/marieclaireau)

Натали решила согласиться с предложением от австралийского издания Marie Claire и украсила последнюю обложку.

Для этого женщина снялась в специальной фотосессии, раскрывшей ее с новой стороны. Актриса предстала в черном платье с открытой спиной и зоной декольте, украшенной сияющими нитками - это только первый лук.

А дальше Портман примерила пиджак-платье под пояс черного цвета и открыла одно плечо. Этот образ также получился очень нежным и интересным и привлек внимание фолловеров Наталии.

Эта съемка показывает, насколько красивой женщиной является Натали, а также еще раз доказывает, что она почти совсем не изменилась со времен своей юности и выглядит прекрасно в свои 42 года.

Натали Портман сфотографировалась для глянца (фото: instagram.com/thismustbetheplacefolks)