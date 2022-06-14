UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Насыщаем организм витамином С с помощью обычных продуктов: как легко получить суточную норму

Какими продуктами можно легко восполнить суточную норму витамина С (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Витамин С очень важен для организма человека. Он не только укрепляет иммунную систему, но помогает заживлять раны, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижает уровень холестерина.

Сколько нужно витамина С в сутки человеку и с помощью каких обычных продуктов можно это норму восполнить, рассказала доктор Толстикова из "Школы здоровья".

Почему витамин С очень важен

1. Он укрепляет иммунную систему, и поддерживает клеточную функцию иммунной системы.

2. Способствует выработке коллагена и заживлению ран

3. Действует как антиоксидант для защиты клеток от повреждения свободными радикалами

4. Помогает лучше усваивать железо из пищи

5. Витамин С - сильный антиоксидант, а низкий уровень этого витамина связан с нарушением способности думать и запоминать

6. Помогает снизить риск заболеваний сердца

7. Может снижать высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови

Тело человека не может самостоятельно синтезировать витамин С, но мы можем получать его из пищи. Дневная норма витамина С для взрослых составляет 90 мг, а для детей - от 30 до 90 мг. Беременным женщинам нужно не менее 100 мг/ в сутки, а кормящим - 110-120 мг/в сутки.

Лучшие источники витамина С

1 большой желтый болгарский перец содержит 380% дневной нормы витамина С

56 г черной смородины - 113% дневной нормы

1 средний апельсин - 92% дневной нормы

1 средний мандарин - 26% дневной нормы

100 г клубники - 62% дневной нормы

1 средний киви - 62% дневной нормы

2 ст. ложки свежей петрушки - 11% дневной нормы

Питательные вещества легко разрушаются при термической обработке и даже нагревании, поэтому врач-диетолог рекомендует употреблять эти продукты в сыром виде.

Кстати, ранее мы писали о том, что названы суперовощ и суперфрукт, которые нужно покупать даже при режиме строгой экономии.

А еще мы рассказывали о том, что входит в список обязательного запаса продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
витаминыЗдоровое питание