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Насичуємо організм вітаміном С за допомогою звичайних продуктів: як легко отримати добову норму

Якими продуктами можна легко отримати добову норму вітаміну С (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вітамін С дуже важливий для організму людини. Він не тільки зміцнює імунну систему, але допомагає загоювати рани, знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та знижує рівень холестерину.

Скільки потрібно вітаміну С на добу людині й за допомогою яких звичайних продуктів можна це норму заповнити, розповіла доктор Толстікова зі "Школи здоров'я".

Чому вітамін С дуже важливий

1. Він зміцнює імунну систему, і підтримує клітинну функцію імунної системи.

2. Сприяє виробленню колагену і загоєнню ран

3. Діє як антиоксидант для захисту клітин від пошкодження вільними радикалами

4. Допомагає краще засвоювати залізо з їжі

5. Вітамін C - сильний антиоксидант, а низький рівень цього вітаміну пов'язаний з порушенням здатності думати та запам'ятовувати

6. Допомагає знизити ризик захворювань серця

7. Може знижувати високий рівень холестерину і тригліцеридів в крові

Тіло людини не може самостійно синтезувати вітамін З, але ми можемо отримувати його з їжі. Денна норма вітаміну З для дорослих становить 90 мг, а для дітей - від 30 до 90 мг. Вагітним жінкам потрібно не менше 100 мг/ на добу, а годуючим - 110-120 мг/на добу.

Кращі джерела вітаміну С

1 великий жовтий болгарський перець містить 380% денної норми вітаміну С

56 г чорної смородини - 113% денної норми

1 середній апельсин - 92% денної норми

1 середній мандарин - 26% денної норми

100 г полуниці - 62% денної норми

1 середній ківі-62% денної норми

2 ст. ложки свіжої петрушки - 11% денної норми

Живильні речовини легко руйнуються при термічній обробці та навіть нагріванні, тому лікар-дієтолог рекомендує вживати ці продукти в сирому вигляді.

До речі, раніше ми писали про те, що названі суперовоч і суперфрукт, які потрібно купувати навіть при режимі суворої економії.

А ще ми розповідали про те, що входить в список обов'язкового запасу продуктів.

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