Насичуємо організм вітаміном С за допомогою звичайних продуктів: як легко отримати добову норму

Вітамін С дуже важливий для організму людини. Він не тільки зміцнює імунну систему, але допомагає загоювати рани, знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та знижує рівень холестерину.
Скільки потрібно вітаміну С на добу людині й за допомогою яких звичайних продуктів можна це норму заповнити, розповіла доктор Толстікова зі "Школи здоров'я".
1. Він зміцнює імунну систему, і підтримує клітинну функцію імунної системи.
2. Сприяє виробленню колагену і загоєнню ран
3. Діє як антиоксидант для захисту клітин від пошкодження вільними радикалами
4. Допомагає краще засвоювати залізо з їжі
5. Вітамін C - сильний антиоксидант, а низький рівень цього вітаміну пов'язаний з порушенням здатності думати та запам'ятовувати
6. Допомагає знизити ризик захворювань серця
7. Може знижувати високий рівень холестерину і тригліцеридів в крові
Тіло людини не може самостійно синтезувати вітамін З, але ми можемо отримувати його з їжі. Денна норма вітаміну З для дорослих становить 90 мг, а для дітей - від 30 до 90 мг. Вагітним жінкам потрібно не менше 100 мг/ на добу, а годуючим - 110-120 мг/на добу.
1 великий жовтий болгарський перець містить 380% денної норми вітаміну С
56 г чорної смородини - 113% денної норми
1 середній апельсин - 92% денної норми
1 середній мандарин - 26% денної норми
100 г полуниці - 62% денної норми
1 середній ківі-62% денної норми
2 ст. ложки свіжої петрушки - 11% денної норми
Живильні речовини легко руйнуються при термічній обробці та навіть нагріванні, тому лікар-дієтолог рекомендує вживати ці продукти в сирому вигляді.
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