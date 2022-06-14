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Насыщаем организм витамином С с помощью обычных продуктов: как легко получить суточную норму

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Вторник 14 июня 2022 18:23
Насыщаем организм витамином С с помощью обычных продуктов: как легко получить суточную норму Какими продуктами можно легко восполнить суточную норму витамина С (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Витамин С очень важен для организма человека. Он не только укрепляет иммунную систему, но помогает заживлять раны, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижает уровень холестерина.

Сколько нужно витамина С в сутки человеку и с помощью каких обычных продуктов можно это норму восполнить, рассказала доктор Толстикова из "Школы здоровья".

Почему витамин С очень важен

1. Он укрепляет иммунную систему, и поддерживает клеточную функцию иммунной системы.

2. Способствует выработке коллагена и заживлению ран

3. Действует как антиоксидант для защиты клеток от повреждения свободными радикалами

4. Помогает лучше усваивать железо из пищи

5. Витамин С - сильный антиоксидант, а низкий уровень этого витамина связан с нарушением способности думать и запоминать

6. Помогает снизить риск заболеваний сердца

7. Может снижать высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови

Тело человека не может самостоятельно синтезировать витамин С, но мы можем получать его из пищи. Дневная норма витамина С для взрослых составляет 90 мг, а для детей - от 30 до 90 мг. Беременным женщинам нужно не менее 100 мг/ в сутки, а кормящим - 110-120 мг/в сутки.

Лучшие источники витамина С

1 большой желтый болгарский перец содержит 380% дневной нормы витамина С

56 г черной смородины - 113% дневной нормы

1 средний апельсин - 92% дневной нормы

1 средний мандарин - 26% дневной нормы

100 г клубники - 62% дневной нормы

1 средний киви - 62% дневной нормы

2 ст. ложки свежей петрушки - 11% дневной нормы

Питательные вещества легко разрушаются при термической обработке и даже нагревании, поэтому врач-диетолог рекомендует употреблять эти продукты в сыром виде.

Насыщаем организм витамином С с помощью обычных продуктов: как легко получить суточную норму

Кстати, ранее мы писали о том, что названы суперовощ и суперфрукт, которые нужно покупать даже при режиме строгой экономии.

А еще мы рассказывали о том, что входит в список обязательного запаса продуктов.

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