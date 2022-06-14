Насыщаем организм витамином С с помощью обычных продуктов: как легко получить суточную норму

Витамин С очень важен для организма человека. Он не только укрепляет иммунную систему, но помогает заживлять раны, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижает уровень холестерина.

Сколько нужно витамина С в сутки человеку и с помощью каких обычных продуктов можно это норму восполнить, рассказала доктор Толстикова из "Школы здоровья".

Питательные вещества легко разрушаются при термической обработке и даже нагревании, поэтому врач-диетолог рекомендует употреблять эти продукты в сыром виде.

Тело человека не может самостоятельно синтезировать витамин С, но мы можем получать его из пищи. Дневная норма витамина С для взрослых составляет 90 мг, а для детей - от 30 до 90 мг. Беременным женщинам нужно не менее 100 мг/ в сутки, а кормящим - 110-120 мг/в сутки.

7. Может снижать высокий уровень холестерина и триглицеридов в крови

5. Витамин С - сильный антиоксидант, а низкий уровень этого витамина связан с нарушением способности думать и запоминать

3. Действует как антиоксидант для защиты клеток от повреждения свободными радикалами

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