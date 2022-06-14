Насичуємо організм вітаміном С за допомогою звичайних продуктів: як легко отримати добову норму

Вітамін С дуже важливий для організму людини. Він не тільки зміцнює імунну систему, але допомагає загоювати рани, знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи та знижує рівень холестерину.

Скільки потрібно вітаміну С на добу людині й за допомогою яких звичайних продуктів можна це норму заповнити, розповіла доктор Толстікова зі "Школи здоров'я".

Живильні речовини легко руйнуються при термічній обробці та навіть нагріванні, тому лікар-дієтолог рекомендує вживати ці продукти в сирому вигляді.

Тіло людини не може самостійно синтезувати вітамін З, але ми можемо отримувати його з їжі. Денна норма вітаміну З для дорослих становить 90 мг, а для дітей - від 30 до 90 мг. Вагітним жінкам потрібно не менше 100 мг/ на добу, а годуючим - 110-120 мг/на добу.

7. Може знижувати високий рівень холестерину і тригліцеридів в крові

5. Вітамін C - сильний антиоксидант, а низький рівень цього вітаміну пов'язаний з порушенням здатності думати та запам'ятовувати

3. Діє як антиоксидант для захисту клітин від пошкодження вільними радикалами

До речі, раніше ми писали про те, що названі суперовоч і суперфрукт, які потрібно купувати навіть при режимі суворої економії.

А ще ми розповідали про те, що входить в список обов'язкового запасу продуктів.