ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото

STYLERЖиття    25.05.2019 - 21:27
А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото
Настя Каменських змінилася до невпізнання (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських здивувала шанувальників своїм виглядом

Настя Каменських, яка днями вийшла заміж за Потапа, так змінилася на фотографії, що шанувальники популярної співачки її не впізнали. Нове фото Каменських виклала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку співачка сидить у весільній сукні з глибоким вирізом і пильно дивиться в камеру.

А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото

Настя Каменських змінилася до невпізнання (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто зазначити, незважаючи на те, що багато користувачів мережі не впізнали Настю, дуже багатьом шанувальникам сподобалася її фотографія.

  • Не схожа на себе;
  • Мені здалося, що на цьому фото Настя схожа на Жанну Фріске? Карколомно;
  • А де ж Настя на цій листівці?
  • Нафотошопили стільки, що на себе не схожа;

А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото

Скріншот з Instagram

  • Природна краса краще;
  • Навіщо стільки фотошопу? І без нього гарна;
  • Дуже красива!!! Щастя тобі;
  • Я балдію від тебе. Дуже рада за вас;
  • Красуня. Тільки от очі то чому блакитно-сірі на фото?!

А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото

Скріншот з Instagram

  • Потапу пощастило;
  • Дуже красиво;
  • Така красива! Настя ти найкраща!
  • Богиня!
  • Без косметики краще. Набагато гарніше!

Нагадаємо, що відома українська співачка Камалія порадила Насті Каменських звести свого чоловіка на п'єдестал.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль повеселилася на весілля Насті і Потапа. Співачка цілувалася з Каменських на камеру.

Раніше повідомлялося, що колишня дружина Потапа Ірина Горова розговорилася на камеру і розповіла, як познайомилася з репером.

Весілля Потапа і Каменських: перед церемонією стався неприємний інцидент Весілля Насті і Потапа: шанувальники помітили важливу деталь. Відео
Новини України Настя Каменськихшоубиз
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся