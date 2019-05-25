А де ж Настя? Шанувальники Каменських не впізнали співачку. Фото

Настя Каменських здивувала шанувальників своїм виглядом
Настя Каменських, яка днями вийшла заміж за Потапа, так змінилася на фотографії, що шанувальники популярної співачки її не впізнали. Нове фото Каменських виклала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку співачка сидить у весільній сукні з глибоким вирізом і пильно дивиться в камеру.
Настя Каменських змінилася до невпізнання (фото: instagram.com/kamenskux)
Варто зазначити, незважаючи на те, що багато користувачів мережі не впізнали Настю, дуже багатьом шанувальникам сподобалася її фотографія.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що відома українська співачка Камалія порадила Насті Каменських звести свого чоловіка на п'єдестал.
Ми також писали про те, що Тіна Кароль повеселилася на весілля Насті і Потапа. Співачка цілувалася з Каменських на камеру.
Раніше повідомлялося, що колишня дружина Потапа Ірина Горова розговорилася на камеру і розповіла, як познайомилася з репером.