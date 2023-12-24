Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом

Українська співачка Настя Каменських відреагувала на чутки про негаразди у стосунках зі своїм чоловіком, продюсером Потапом. Так, виконавиця запевнила, що у них все чудово.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на авторське шоу ресторатора Євгена Клопотенка "Пекельні борошна".
Шеф-кухар поцікавився в артистки, як у неї справи з чоловіком, адже у мережі довгий час пліткують про розлучення пари.
Настя Каменських з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
"У нас як між чоловіком і дружиною все чудово. Я розумію, про що ти кажеш, бо було дуже багато різних слушочків. Але ні, все добре", - відповіла Настя.
Каменських каже, що для того, щоб зберегти стосунки із чоловіком, його треба нагодувати.
"Коли чоловік бачить, що ти для нього щось зробила і даєш йому цю тарілочку, - усе, він просто ніби знову в тебе закохується", - заявила співачка.
Зазначимо, із середини жовтня Потап перебуває за кордоном.
Його дружина також покидала Україну.
Наприкінці листопада пара разом перебувала в Маямі (США), після чого знову роз'їхаася по різних країнах.
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