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Настя Каменских прокомментировала слухи о проблемах в браке с Потапом

Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях со своим мужем, продюсером Потапом. Так, исполнительница заверила, что у них все отлично.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторское шоу ресторатора Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".

Настя Каменских ответила на слухи

Шеф-повар поинтересовался у артистки, как у нее обстоят дела с мужем, ведь в сети долгое время сплетничают о разводе пары.

Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

"У нас как между мужем и женой все отлично. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что было очень много разных слухов. Но нет, все хорошо", - ответила Настя.

Каменских говорит, что для, того чтобы сохранить отношения с мужем, его нужно накормить.

"Когда мужчина видит, что ты для него что-то сделала и даешь ему эту тарелочку, - все, он просто как будто снова в тебя влюбляется", - заявила певица.

 

Отметим, с середины октября Потап находится за границей.

Его жена также покидала Украину.

В конце ноября пара вместе находилась в Майами (США), после чего снова разъехалась по разным странам.

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Настя КаменскихПотапзвезды шоу-бизнеса