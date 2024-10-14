Настя Каменських показала фото з покійним батьком і розчулила до сліз

На цей раз співачка показала своїм підписникам фото, на якому вона зовсім маленька.

"Сім'я - це серце всього, чим я є. Моя мама Ліда з її безумовною любов'ю завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоч його і немає з нами, але завжди в моїх думках і в моєму серці", - підписала архівний кадр співачка.

Майбутня артистка у дитинстві (фото: instagram.com/nkblog)

У серію вона також додала фото зі своїм чоловіком, продюсером та співаком Потапом. Незважаючи на постійні чутки про розлучення, артистка написала, що він підтримує в кожному її починанні.

"Кожен із них нагадує мені, як мені пощастило, що довкола мене така сильна мережа кохання. Сім'я - це все", - підсумувала Каменських.

Співачка з чоловіком (фото: instagram.com/nkblog)

Що відомо про батька Насті Каменських

Батька знаменитої співачки звали Олексій Жмур. Він помер у січні 2021 року на 82-му році життя.

Про нього відомо не так багато. Свого часу чоловік був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а з роками - концертним директором хору імені Г. Верьовки, учасницею якого була мати Насті Каменських Лідія. Вона молодша за Олексія на 16 років.

Батьки Насті Каменських - архівне фото (фото: instagram.com/kamenskux)

Де зараз Потап та Настя

Настя Каменських активно розвиває свою кар'єру в Латинській Америці. Водночас, дівчина час від часу продовжує виступати в Україні.

А її чоловік, репер Потап, після початку повномасштабного вторгнення живе та працює за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на тлі пальм про "нові можливості" за кордоном.

Потап и Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)