Настя Каменських підтвердила чутки про зв'язок із молодим співаком

Після скандалу з Потапом у Німеччині його дружина Настя Каменських здивувала шанувальників заграваннями з молодим співаком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт NK, де з’явилося відповідне відео.
Так, співачка, яка ніяк не коментує постійні плітки про своє розлучення з Потапенком, а опублікувала провокативне відео, де вона відверто фліртує з молодим українським артистом.
Настя Каменських і Ostrovskyi
Чи значить це, що шлюб Насті і Олексія дійсно тріщить по швах? Швидше за все - ні.
Настя Каменських і Ostrovskyi
Кадри, які можна побачити - це фрагмент нового кліпу NK на дуетну пісню з Віталієм Островським (відомим під сценічним іменем Ostrovskyi).
Настя Каменських і Ostrovskyi
На відео Ostrovskyi демонструє свій торс і татуювання та наливає для Насті келих молока, а Каменських в яскравій сукні з глибоким вирізом звабливо йому посміхається.
До слова, Настя і Віталій неодноразово були помічені разом за лаштунками українських благодійних концертів чи премій. Тому повністю відкидати ймовірний роман двох зірок поспішати не варто.
Нагадаємо, не так давно Ostrovskyi зізнавався нам, що заробляв гроші на популярній платформі OnlyFans, публікуючи там свої інтимні фото.
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