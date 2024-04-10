Настя Каменских подтвердила слухи о связи с молодым певцом

Так, певица, которая никак не комментирует постоянные сплетни о своем разводе с Потапенко, а опубликовала провокационное видео, где она откровенно флиртует с молодым украинским артистом.

Настя Каменских и Ostrovskyi

Значит ли это, что брак Насти и Алексея действительно трещит по швам? Скорее всего – нет.

Настя Каменских и Ostrovskyi

Кадры, которые можно увидеть - это фрагмент нового клипа NK на дуэтную песню с Виталием Островским (известным под сценическим именем Ostrovskyi).

Настя Каменских и Ostrovskyi

На видео Ostrovskyi демонстрирует свой торс и татуировку и наливает для Насти бокал молока, а Каменских в ярком платье с глубоким вырезом обольстительно ему улыбается.

К слову, Настя и Виталий неоднократно были замечены вместе за кулисами украинских благотворительных концертов или премий. Поэтому полностью отвергать вероятный роман двух звезд торопиться не стоит.