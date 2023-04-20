Настя Каменських підкорила новим образом: неймовірно ніжні фото

Так, на презентованих ніжних світлинах з нового фотосету зірка сяє у білому вбранні, прикрашеному синьо-жовтим принтом.

На переконання Каменських, одяг здатен допомогти розкривати нові грані своєї особистості, зокрема може доносити до оточуючих свої думки, настрої та переконання.

"Ми можемо транслювати те, що зараз у нас всередині, а в душі українців сьогодні - любов до України, прагнення свободи та незламна віра в світле майбутнє", - зазначає NK.

Настя Каменських у вбранні з нової колекції (фото: прес-служба NK)

Сенси у поєднанні кольорових гам в образі співачки наступні: білий традиційно каже про мир та спокій - це як чистий аркуш, на якому можна написати свою історію віри в світле майбутнє українців, пояснює Каменських.

Вона зазначає, що елементи у кольорах українського стяга на такому білому тлі транслюють важливі символи:

лялька-мотанка - давній український оберіг, який захищав душі наших пращурів від злих сил;

дерево життя, що символізує розквіт нашої держави;

мушля з узбережжя Маріуполя, яка стала уособленням стійкості України у боротьбі з російськими загарбниками;

намисто як символ єдності та неподільності нашої держави;

булава, що уособлює в собі мужність і незламність духу українського народу, який проливали кров за Батьківщину в боротьбі з ворогами за свободу.

Настя Каменських розповіла про мову кольорів на одежі (фото: прес-служба NK)

"На цих речах зображені ключові фрази з моєї пісні "Я - Україна": "переможе любов", "сильна нація" та інші, які, впевнена, відгукуються в серцях багатьох. Нам дійсно важливо зараз знати, що правда на нашому боці і вірити в тільки в найкраще", - підкреслює Каменських.

Про це і не тільки зірка співатиме на концертах в рамках туру містами України, що стартував у цей четвер, 20 квітня. Початку гастролей Настя і присвятила випуск цієї колекції NK by GEPUR.

Ці концерти мають благодійну складову, адже сума з продажу кожного квитка йтиме на допомогу для країні.

Настя Каменських показала новий образ (фото: прес-служба NK)