"З’явилось новоутворення". Настя Каменських приголомшила прикрою новиною: що трапилося

Настя Каменських несподівано втратила голос. Захворювання виявилося серйозним. Через це артистка змушена навіть перенести перші концерти свого туру "Я - Україна".

Що трапилося з NK

Відомо, що у голосових зв‘язках Каменських з’явилось новоутворення, яке не дозволяє їм повноцінно працювати.

Тепер співачці необхідне термінове лікування, щоб відновити голос.

Лікарі стверджують: якщо цього не зробити, Настя може втратити голос назавжди.

Настя Каменських втратила голос (фото: instagram.com/kamenskux)

"У Насті діагностовано підгострий ларингіт, кісту лівої голосової зв‘язки та незмикання голосових зв‘язок. Якщо вона продовжить співати такими зв‘язками, то в неї сформуються фіброзні вузли і вона втратить можливість співати повністю", - коментує фоніатр Ольга Ніколаєнко.

Якщо пройде курс лікування - то відновиться функціональність як самих голосових зв‘язок, так і робота всього голосового апарату. За нашими прогнозами Настя зможе співати наживо вже за декілька тижнів", - додає лікарка.

Настя Каменських скоро відновить здоров'я (фото: instagram.com/kamenskux)

Що буде з концертами NK

"На концертах я співаю наживо. А великі турові концерти - це особлива відповідальність. Тисячі людей в такий нелегкий час знаходять можливість відвідати концерт, щоб на декілька годин відволіктись від усіх проблем, а також задонатити на цивільні та військові потреби", - говорить зірка.

У Насті діагностовано підгострий ларингіт

Настя додає, що "просто не може дозволити собі не викластись на тисячу відсотків перед шанувальниками".

"Мені важливо, щоб усі, хто придбав квитки на мої виступи, змогли отримати можливість відвідати повноцінні яскраві, емоційні та чуттєві концерти", - пояснила вона.

Настя Каменських переносить концерти (фото: instagram.com/kamenskux)

Згідно висновків, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій і рекомендованого режиму, зовсім скоро голос і робота зв'язок співачки прийдуть в норму.

Але поки артистка змушена перенести на декілька тижнів вперед перші п’ять концертів, що мали відбутись з 28 березня по 2 квітня.