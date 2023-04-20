Настя Каменских покорила новым образом: невероятно нежные фото

Настя Каменских после недавних проблем с голосом, связанных с выявлением новообразования в голосовых связях, смогла наконец-то начать масштабный тур по украинским городам. Певица, кроме этой радостной новости для поклонников, специально к старту гастролей продемонстрировала свой новый образ.
Как выглядит NK в особом наряде, и что олицетворяет и символизирует такой лук - читайте и смотрите в материале ниже.
Так, на презентованных нежных фотографиях из нового фотосета звезда сияет в белом наряде, украшенном сине-желтым принтом.
Каменских убеждена, что одежда способна помочь раскрывать новые грани своей личности, в частности, может доносить до окружающих свои мысли, настроения и убеждения.
"Мы можем транслировать то, что сейчас у нас внутри, а в душе украинцев сегодня - любовь к Украине, стремление к свободе и несгибаемая вера в светлое будущее", - отмечает NK.
Настя Каменских в нарядах из новой коллекции (фото: пресс-служба NK)
Смыслы в сочетании цветовых гамм в образе певицы следующие: белый традиционно говорит о мире и покое - это как чистый лист, на котором можно написать свою историю веры в светлое будущее украинцев, объясняет Каменских.
Она отмечает, что элементы в цветах украинского флага на таком белом фоне транслируют важные символы:
Настя Каменских рассказала о языке цветов на одежде (фото: пресс-служба NK)
"На этих вещах изображены ключевые фразы из моей песни "Я - Украина": "победит любовь", "сильная нация" и другие, которые, уверена, отзываются в сердцах многих. Нам действительно важно сейчас знать, что правда на нашей стороне и верить только в лучшее", - подчеркивает Каменских.
Об этом и не только звезда будет петь на концертах в рамках тура по городам Украины, стартовавшему в этот четверг, 20 апреля. Началу гастролей Настя и посвятила выпуск этой коллекции NK by GEPUR.
Эти концерты имеют благотворительную составляющую, ведь сумма по продаже каждого билета пойдет на помощь для страны.
Настя Каменских показала новый образ (фото: пресс-служба NK)
Напомним, недавно Каменских высказалась об отношениях с Потапом впервые после слухов о разводе.
Добавим также, что перед этим украинская звезда признавалась в заболевании и не сдерживала слез.