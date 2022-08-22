Наступает время Ретроградного Урана: что нельзя делать и кому повезет

С 24 августа планета Уран перейдет, согласно астрологическим расчетам, в ретроградное движение. Этот период может внести определенные коррективы в жизнь каждого из нас.
Прогнозом со Styler поделилась астролог Арина Артуровна.
По словам эксперта, это значит, что многие люди почувствуют сильное желание обновлений, кардинальных перемен, "начать с чистого листа".
Необходима особенная сознательность и осторожность в это время, особенно людям, кто часто подвержен подобным вспышкам в виде желания резких перемен.
Стоит тщательно оценивать ситуацию и избегать скоропалительных решений. Однако люди по жизни нерешительные в это время могут ощутить больше смелости для действий.
В это время рекомендуется:
Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.
А вот от этого следует оказаться во время ретроградности Урана:
Продлится этот период по 22 января 2023 включительно.
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