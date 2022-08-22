Наступает время Ретроградного Урана: что нельзя делать и кому повезет

По словам эксперта, это значит, что многие люди почувствуют сильное желание обновлений, кардинальных перемен, "начать с чистого листа".

Необходима особенная сознательность и осторожность в это время, особенно людям, кто часто подвержен подобным вспышкам в виде желания резких перемен.

Стоит тщательно оценивать ситуацию и избегать скоропалительных решений. Однако люди по жизни нерешительные в это время могут ощутить больше смелости для действий.

В это время рекомендуется:

ломать стереотипы

внедрять инновационные технологии в свое дело

внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем

значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость

смелые эксперименты исследования, открытия

неожиданные события

Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.

А вот от этого следует оказаться во время ретроградности Урана:

консервативность

препятствие внедрения IT-технологий

ограниченность мышлений и поступков

примитивные методы решения проблем

препятствование кардинальным изменениям в жизни

неумение подстраиваться и быть вариативным

Продлится этот период по 22 января 2023 включительно.