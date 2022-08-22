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Настає час Ретроградного Урана: що не можна робити і кому пощастить

Фото: Ретроградний Уран 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

З 24 серпня планета Уран перейде, згідно з астрологічними розрахунками, в ретроградний рух. Цей період може внести певні корективи в життя кожного з нас.

Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.

За словами експерта, це означає, що багато людей відчують сильне бажання оновлень, кардинальних змін, "почати з чистого аркуша".

Необхідна особлива свідомість і обережність в цей час, особливо людям, хто часто схильний до подібних спалахів у вигляді бажання різких змін.

Варто ретельно оцінювати ситуацію і уникати поспішних рішень. Однак люди по життю нерішучі в цей час можуть відчути більше сміливості для дій.

У цей час рекомендується:

  • ламати стереотипи
  • впроваджувати інноваційні технології у свою справу
  • раптові осяяння і оригінальні рішення якихось застарілих проблем
  • значні зміни в своєму житті - зміна роботи, переїзд, початок нових відносин або рішучий розрив колишніх зв'язків - тих, що стали тягарем
  • сміливі експерименти дослідження, відкриття
  • несподівані події

Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.

А ось від цього слід опинитися під час ретроградності Урана:

  • консервативність
  • перешкода впровадження IT-технологій
  • обмеженість мислень і вчинків
  • примітивні методи вирішення проблем
  • перешкоджання кардинальним змінам у житті
  • невміння підлаштовуватися і бути варіативним

Триватиме цей період по 22 січня 2023 року включно.

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