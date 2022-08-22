Настає час Ретроградного Урана: що не можна робити і кому пощастить

З 24 серпня планета Уран перейде, згідно з астрологічними розрахунками, в ретроградний рух. Цей період може внести певні корективи в життя кожного з нас.
Прогнозом зі Styler поділилася астролог Аріна Артуровна.
За словами експерта, це означає, що багато людей відчують сильне бажання оновлень, кардинальних змін, "почати з чистого аркуша".
Необхідна особлива свідомість і обережність в цей час, особливо людям, хто часто схильний до подібних спалахів у вигляді бажання різких змін.
Варто ретельно оцінювати ситуацію і уникати поспішних рішень. Однак люди по життю нерішучі в цей час можуть відчути більше сміливості для дій.
У цей час рекомендується:
Такі дії в період ретроградного Урана можуть принести успіх.
А ось від цього слід опинитися під час ретроградності Урана:
Триватиме цей період по 22 січня 2023 року включно.
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