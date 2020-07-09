Настоящий экспресс: Укрпочта угодила в скандал из-за доставки посылок

Укрпочту раскритиковали из-за скорости доставки посылок (фото: РБК-Украина)

На Укрпочту пожаловались в сети из-за скорости доставки посылки из Ровно в Черновицкую область

Укрпочта попала в скандал из-за критики скорости работы службы доставки. Журналист из Ровно, преподаватель Острожской академии Виталий Голубев пожаловался на то, что уже две недели его почтовая посылка едет к адресату в Черновицкую область

Об этом мужчина 9 июля рассказал в своем Facebook.

Также Голубев опубликовал скрин фиксации отслеживания своей посылки.

"Все, что нужно знать о скорости работы Укрпочты. Пошел четырнадцатый день, как посылка отправилась из Ровно в Черновицкую область", - говорится в публикации.

Ровенчанин воспользовался сервисом Укрпочты "Экспресс".

Отмечается, что его посылка была принята в Ровно 25 июня.

Укрпочту раскритиковали из-за скорости доставки посылок (Фото: facebook.com/golubev2305)

В комментариях к посту Голубев получил ответ от Укрпочты, в котором отмечалось, что объект почтовой связи Михайловка (под Черновцами) является неавтоматизированным сельским отделением, в которых данные о поступлении и вручения отправлений обновляются несвоевременно.

"Укажите, пожалуйста, нам в личные сообщения, обращался ли получатель непосредственно в отделение", - попросили мужчину представители команды Укрпочты.

Фото: скрин комментариев facebook.com/golubev2305

В то же время другие юзеры в сети иронизируют, что подобная скорость - "настоящий экспресс". Также высказывается шутливое предположение, что такая двухнедельная задержка похожа на карантинные правила относительно обязательной обсервации: "Все верно; карантин 14 дней! Если "здоровая", то дальше пойдет к адресату".

Ранее сообщалось, что на днях в Полтавской области подорвали и ограбили автомобиль "Укрпочты".

Напомним, что недавно гендиректор "Укрпочты" пожаловался на свою зарплату и посетовал, что раньше получал миллион.