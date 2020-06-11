Гендиректор "Укрпочты" пожаловался на свою зарплату: раньше получал миллион

Игорь Смелянский рассказал, сколько зарабатывает (фото: РБК-Украина)

Генеральный директор "Укрпочты" рассказал, сколько заработал во время карантина

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал, сколько он на самом деле зарабатывает. Дело в том, что в начале года вспыхнул скандал о его огромной заработной плате в 1 миллион 24 тысячи гривен за один месяц.

Руководитель предприятия сообщил, сколько на самом деле он зарабатывает. По его словам, это 47 тысяч гривен. На период карантина его оклад не может быть, больше чем 10 минимальных зарплат.

Об этом он рассказал в эфире программы "Что это было" на 24 канале. Смелянский отметил, что украинцев раздражает любая зарплата, которая больше 40 тысячи гривен.

"Надо смотреть не сколько человек зарабатывает, а сколько приносит государству. Вот вы видели, мы продали на 90 миллионов имущества, а были люди, которые приходили ко мне и предлагали продавать по-другому или же купить те терминалы по-другому", – отметил глава "Укрпочты".

Также Смелянский немного пожаловался на свою зарплату.

"Когда вы занимаете эту должность, то вы можете, честно говоря, даже не ходить за этой зарплатой и зарабатывать другим способом, к которому привыкли все люди", - сказал Смелянский.

Стоит отметить, что Смелянский ранее входил в тройку чиновников с самой высокой зарплатой в Украине. В конце прошлого года он получил 42,6 тыс. долларов (1,024 млн гривен). И это за месяц. Позже он, впрочем, сказал, что половину заработка съедают налоги и кредиты...

А вот рекордсмена по зарплате, директора авиационного госпредприятия "Антонов" Александр Донец, что получил в декабре 2019-го 50,1 тыс. долларов (или 1,203 млн гривен), недавно отстранили от должности.

Как мы ранее писали, Генпрокурор Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату.

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Автор: Людмила Жукова