Справжній експрес: Укрпошта потрапила в скандал через доставку посилок

Укрпошту розкритикували через швидкість доставки посилок (фото: РБК-Україна)

На Укрпошту поскаржилися в мережі через швидкість доставки посилки з Рівного в Чернівецьку область

Укрпошта потрапила у скандал через критики швидкості роботи служби доставки. Журналіст із Рівного, викладач Острозької академії Віталій Голубєв поскаржився на те, що вже два тижні його поштова посилка їде до адресата в Чернівецьку область

Про це чоловік 9 липня розповів у своєму Facebook.

Також Голубєв опублікував скрін фіксації відстеження своєї посилки.

"Все, що треба знати про швидкість роботи Укрпошти. Пішов чотирнадцятий день, як посилка вирушила з Рівного в Чернівецьку область", - йдеться у публікації.

Рівнянин скористався сервісом Укрпошти "Експрес".

Зазначається, що його посилка була прийнята в Рівному 25 червня.

Укрпошту розкритикували через швидкість доставки посилок (Фото: facebook.com/golubev2305)

В коментарях до посту Голубєв отримав відповідь від Укрпошти, у якій зазначалося, що об'єкт поштового зв'язку Михайлівка (під Чернівцями) є неавтоматизованим сільським відділенням, в яких дані про надходження та вручення відправлень оновлюються несвоєчасно.

"Вкажіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення, чи звертався отримувач безпосередньо до відділення", - попросили чоловіка представники команди Укрпошти.

Фото: скрін коментарів facebook.com/golubev2305

Водночас інші юзери в мережі іронізують, що подібна швидкість - "справжній експрес". Також висловлюється жартівливе припущення, що така двотижнева затримка схожа на карантинні правила щодо обов'язкової обсервації: "Все вірно; карантин 14 днів! Якщо "здорова", то далі піде до адресата".

Раніше повідомлялося, що днями у Полтавській області підірвали і пограбували автомобіль "Укрпошти".

Нагадаємо, що нещодавно гендиректор "Укрпошти" поскаржився на свою зарплату і зазначив, що раніше отримував мільйон.