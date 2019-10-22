ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настоящий друг: на Закарпатье пес спас жизнь мужчине

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 12:19
Настоящий друг: на Закарпатье пес спас жизнь мужчине
На Закарпатье пес спас жизнь хозяину (Коллаж РБК-Украина)

На Закарпатье собака своим лаем помогла спасти жизнь потерявшего сознание мужчины

На Закарпатье в Свалявском районе произошла удивительная история. В лесу мужчина потерял сознание и упал на землю, но его удалось спасти, благодаря его псу. Животное громко лаяло и скулило, а также бегало вокруг хозяина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Настоящий друг: на Закарпатье пес спас жизнь мужчинеМужчине помог пес, который громко лаял (ГСЧС)

Лай собаки услышал спасатель, который в свой выходной пошел за грибами. Он и вызвал на подмогу коллег и медиков.

Как рассказывает главный специалист Свалявского районного отдела ГСЧС Антон Тарасов, в лесном массиве возле села Дусино он неожиданно услышал пронзительный собачий лай и странные звуки. Подойдя ближе, увидел мужчину лежавшего на земле без сознания, а рядом маленький песик пронзительно завывал и бегал.

Настоящий друг: на Закарпатье пес спас жизнь мужчинеНастоящий друг: на Закарпатье пес спас жизнь мужчинеСобака ни на минуту не покидала хозяина (ГСЧС)

До приезда скорой помощи спасатель оказал мужчине без сознания первую медицинскую помощь и привел мужчину в чувство. Спасатели доставили пострадавшего в больницу вместе с собакой. Сейчас, благодаря врачам, состояние мужчины стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Отметим, что в больнице преданный пес ни на минуту не оставлял своего хозяина.

Пес-патриот спел под гимн Украины и покорил сеть (видео) Под Черкассами хозяин собак 6 лет держит в страхе все село
Новости Украины собака
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь