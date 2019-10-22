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Справжній друг: на Закарпатті собака врятував життя чоловікові

STYLERЖиття    22.10.2019 - 12:19
Справжній друг: на Закарпатті собака врятував життя чоловікові
На Закарпатті собака врятував життя господарю (Колаж РБК-Україна)

На Закарпатті собака своїм гавкотом допоміг врятувати життя непритомного чоловіка

На Закарпатті у Свалявському районі сталася дивна історія. В лісі чоловік втратив свідомість і впав на землю, але його вдалося врятувати, завдяки його псові. Тварина голосно лаяла і скулила, а також бігала навколо господаря. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Закарпатській області.

Справжній друг: на Закарпатті собака врятував життя чоловіковіЧоловікові допоміг пес, який голосно гавкав (ДСНС)

Гавкіт собаки почув рятувальник, який у свій вихідний пішов за грибами. Він і викликав на підмогу колег і медиків.

Як розповідає головний спеціаліст Свалявського районного відділу ДСНС Антон Тарасов, в лісовому масиві біля села Дусіно він несподівано почув пронизливий собачий гавкіт і дивні звуки. Підійшовши ближче, побачив чоловіка, що лежав на землі без свідомості, а поруч маленький песик пронизливо завивав і бігав.

Справжній друг: на Закарпатті собака врятував життя чоловіковіСправжній друг: на Закарпатті собака врятував життя чоловіковіСобака ні на хвилину не покидала господаря (ДСНС)

До приїзду швидкої допомоги рятувальник надав чоловіку без свідомості першу медичну допомогу і привів його до тями. Рятувальники доставили потерпілого в лікарню разом з собакою. Зараз, завдяки лікарям, стан чоловіка стабільний і його життю нічого не загрожує.

Відзначимо, що в лікарні відданий пес ні на хвилину не залишав свого господаря.

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