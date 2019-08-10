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Привела прямо к ребенку: пропавшую в лесу под Николаевом девочку нашла собака

STYLERПроисшествия    10.08.2019 - 15:13
Привела прямо к ребенку: пропавшую в лесу под Николаевом девочку нашла собака
Пропавшую девочку под Николаевом разыскала служебная собака (иллюстративное фото: pixabay.com)

Служебная овчарка прошла по следу ребенка через весь лес

Служебная овчарка по кличке Барон помогла разыскать пропавшую без вести 12-летнюю Анастасию Хардаян, которая исчезла 8 августа в Матвеевском лесу под Николаевом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В этот день девочка шла с матерью через лес из микрорайона Матвеевка в направлении СВТ "Сосновое". Между ними возникла словесная перепалка, после этого девочка стала нарочно отставать, показывая нежелание идти рядом с мамой. Уже через несколько минут Настя исчезла.

На поиски девочки был поднят весь личный состав Центрального отдела полиции, спасатели ГСЧС и кинологи, которые обследовали каждый квадратный метр леса.

Привела прямо к ребенку: пропавшую в лесу под Николаевом девочку нашла собака

Анастасия Хардаян (фото: mk.npu.gov.ua)

Одна из собак кинологов - немецкая овчарка Барон взяла след от одежды ребенка и провела инспектора-кинолога через весь лес к дому, где проживала бабушка Насти. Именно там и нашли девочку.

Привела прямо к ребенку: пропавшую в лесу под Николаевом девочку нашла собака

Пропавшую девочку под Николаевом разыскала служебная собака (фото: mk.npu.gov.ua)

Беглянка рассказала, что после ссоры с мамой решила "пошутить" и спряталась за деревьями. А когда поняла, что потеряла мать из поля зрения, попыталась сам добраться до дома, однако заблудилась.

Так, блуждая по лесу, она вышла на лесополосу и дошла до жилого массива, где проживала ее бабушка.

Привела прямо к ребенку: пропавшую в лесу под Николаевом девочку нашла собака

Пропавшую девочку под Николаевом разыскала служебная собака (фото: mk.npu.gov.ua)

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