ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Настоящий динамовец". Григорий Суркис празднует свое 72-летие

Новина українською →
Киев, Суббота 04 сентября 2021 13:15
"Настоящий динамовец". Григорий Суркис празднует свое 72-летие Фото: Григорий Суркис (uefa.com)
Автор: РБК-Украина

Почетный член УЕФА Григорий Суркис сегодня, 4 сентября, празднует 72-й день рождения.

Об этом говорится на сайте ФК "Динамо".

"По случаю Вашего дня рождения примите искренние поздравления от имени всех динамовцев! В истории нашего клуба и украинского футбола Вы стали знаковой фигурой. Становление клуба в 90-х годах, подъем национального футбола, формирование эффективной системы управления и развития Федерации футбола Украины напрямую связаны с вашей профессиональной деятельностью", - говорится в поздравлении клуба.

В поздравлении также отмечается, что именно благодаря деятельности и профессионализма Суркиса, Украина получила право проведения Евро-2012, что стало наивысшим успехом в истории национального футбола.

"Мы с гордостью говорим, что Вы - настоящий динамовец. Ваша неисчерпаемая энергия, амбициозность и профессионализм вдохновляют нас на новые победы и покорение новых вершин. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и свершений во всех Ваших благородных делах", - говорится в письме, которое подписали президент "Динамо" Игорь Суркис, главный тренер команды Мирча Луческу и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Напомним, Григорий Суркис был вице-президентом УЕФА с 24 мая 2013 года по 7 февраля 2019 года. Сейчас-почетный член УЕФА. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) до сентября 2012 года. Народный депутат Украины III, IV и IX созывов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Суркис
LITE
Праздник 4 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 4 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить