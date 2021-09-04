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"Справжній динамівець". Григорій Суркіс святкує своє 72-річчя

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Київ, Субота 04 вересня 2021 13:15
"Справжній динамівець". Григорій Суркіс святкує своє 72-річчя Фото: Григорій Суркіс (uefa.com)
Автор: РБК-Україна

Почесний член УЄФА Григорій Суркіс сьогодні, 4 вересня, святкує 72-й день народження.

Про це йдеться на сайті ФК "Динамо".

"З нагоди Вашого дня народження прийміть щирі вітання від імені всіх динамівців! В історії нашого клубу та українського футболу Ви стали знаковою фігурою. Становлення клубу в 90-х роках, підйом національного футболу, формування ефективної системи управління та розвитку Федерації футболу України безпосередньо пов'язані з вашою професійною діяльністю", - йдеться в привітанні клубу.

В привітанні також зазначається, що саме завдяки діяльності та професіоналізму Суркіса, Україна отримала право проведення Євро-2012, що стало найвищим успіхом в історії національного футболу.

"Ми з гордістю говоримо, що Ви - справжній динамівець. Ваша невичерпна енергія, амбітність і професіоналізм надихають нас на нові перемоги та підкорення нових вершин. Щиро бажаємо Вам міцного здоров'я, благополуччя і звершень у всіх Ваших благородних справах", - йдеться в листі, який підписали президент "Динамо" Ігор Суркіс, головний тренер команди Мірча Луческу, та капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Нагадаємо, Григорій Суркіс був віце-президентом УЄФА з 24 травня 2013 року по 7 лютого 2019 року. Зараз - почесний член УЄФА. Президент Федерації футболу України (ФФУ) до вересня 2012 року. Народний депутат України III, IV і IX скликань.

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Динамо Суркис
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