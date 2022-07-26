Справжній бекон за рецептом шефів Марко Черветті та Паоло К’яфеле. Неможливо відірватися!

Бекон - один з найпопулярніших виробів зі свинини. Романтизований в американських фільмах, він став неодмінною частиною ідеального сніданку або королівського бургера. Однак у нас бекон важко знайти, але навіть якщо вам пощастило, або ціна, або виконання може підвести. Тому пропонуємо зробити власний бекон за порадами професіоналів.

Як зробити справжній бекон у себе вдома - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.

Яке м'ясо обрати

Беконом вважається м'ясо свинини, яке готують з черевної частини свині. В ідеалі ця частина має бути від ребер, які слід видалити перед приготуванням.

Розподіл туші за видами м'яса (фото: Facebook)

Правильне маринування

Вже очищений шматочок від кісток, волосин та зайвого жиру, ми маринуємо за класичним рецептом, який складається лише з трьох компонентів.

Це сушений або свіжий часник, молотий чорний перець та морська сіль.

Маринуємо у наступних пропорціях: 1-2 грами часнику та перцю на кілограм м'яса. Ретельно розподіливши приправи, ми переходимо до засолювання.

Для того, аби наш шматок свинини засолився у короткий термін, ми не шкодуючи солі, робимо для нього "матрац" та "ковдру" із морської солі так, аби утворився шар солі навколо м'яса десь у 1 сантиметр.

Після цього накриваємо посудину харчовою плівкою та залишаємо м'ясо у прохолодному місці на 24 години.

Спосіб приготування

Після засолення нам потрібно промити м'ясо від солі. Шеф Марко зі своїм другом Паоло К’яфеле пропонують промивати свинину у розчині води та білого вина у співвідношенні 1 літр води на 100 грамів вина.

Перед промиванням намагаємось прибрати якомога більше солі масажними рухами. Сильно не захоплюйтесь цим цікавим процесом, достатньо лише змити сіль.

Далі ми підвішуємо шматок свинини, аби з нього стекли рештки розчину. Цей процес займе приблизно 20-30 хвилин.

Далі ми кладемо майбутній бекон на жарівку та ставимо невелику місткість з водою у середину духовки. Ставимо м'ясо готуватись у духовку на 12 годин при температурі 65 градусів.

В результаті ми маємо справжній бекон, який можна нарізати слайсами та смажити з яєчнею, додавати до бургерів, або просто насолоджуватись беконом, який можна їсти губами.

Хто казав, що буде легко, але так робиться справжній бекон, результат здивує не лише новачків у цій справі, а й справжніх гурманів!

З повним процесом приготування, ви можете ознайомитись на відео нижче.