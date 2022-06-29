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Бастурма из куриной грудки: бюджетный деликатес своими руками

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Среда 29 июня 2022 16:00
Бастурма из куриной грудки: бюджетный деликатес своими руками Бастурма из куриной грудки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

В наше непростое время, когда цены на продукты растут с каждым днем, важно подходить к приготовлению пищи и закупок с альтернативной точки зрения. Поэтому, вместо "золотых балыков" или "бриллиантовых колбас", предлагаем вашему вниманию простой рецепт домашней бастурмы из куриной грудки.

Как легко и вкусно приготовить деликатес у себя дома - читайте в нашем материале далее.

Рецепт куриной бастурмы

Нам понадобится:

  • Куриное филе (грудка) - 2 шт.
  • Соль - 1 кг
  • Чеснок сушеный
  • Паприка
  • Красный перец

Вариации специй могут быть любыми на ваш вкус.

Способ приготовления

Сперва надо снять тонкую пленку, которой обычно покрыта грудка. Далее мы выкладываем филе в большую емкость и полностью покрываем его большим количеством соли. Таким образом мясо будет солиться примерно 24 часа.

Затем мы счищаем соль с мяса и ставим его под проточную воду. В зависимости от того, для чего вам этот продукт, меняется и время промывания. Итак, если это бастурма "под пиво", то достаточно будет промыть его 1,5-2 часа, если вы будете есть бастурму с хлебом или, как основное блюдо к гарниру, то это 3-4 часа. Промывать можно под тонкой струйкой воды, или же менять воду каждые пол часа.

Далее мы убираем лишнюю влагу и кладем наше мясо в сухую посуду. Покрываем грудку специями (можно взять неполную 1 чайную ложку красного перца, 1,5 ложки паприки и 2 ложки сушеного чеснока на 2 штуки куриной грудки).

Делаем крючок из нитки, сложенной в несколько раз, прокалываем иголкой с ниткой наше филе в самом широком месте. На эту нить мы будем подвешивать мясо для просыхания. Также можно использовать любые другие способы, чтобы подвесить мясо.

Примерно куриное филе высыхает за 3 дня. Учитывая активизацию мух, ос и других любителей прилететь и испортить настроение, советуем сушить мясо под марлей. Не надо плотно обматывать, просто обеспечьте отсутствие прохода для мух.

Надеемся, вам понравится результат. Приятного аппетита!

Бастурма из куриной грудки: бюджетный деликатес своими руками

Иллюстративное фото (facebook)

История бастурмы

Общепринятой историей происхождения бастурмы, как считают исследователи, являются кочевые племена, которым надо было сохранить мясо пригодным к потреблению в условиях отсутствия холодильников и больших перепадов температур.

Это блюдо также присуще для стран бывшей Османской империи. Поэтому основная идея такого мяса - это засолить и завялить. Классическая бастурма делается из конины и говядины.

Как ни странно, куриная грудка так же хорошо подходит для настоящей бастурмы. Она низкокалорийная, быстро просаливается и хорошо перенимает тонкие нотки пряностей.

Смотрите на видео интересный способ приготовления куриной бастурмы:

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Также читайте, как приготовить бюджетную ветчину.

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