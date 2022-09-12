Настоящие украинские гречаники с фаршем и особым ингредиентом: видео

Гречаники - уникальное блюдо украинской кухни, которое готовят с добавлением фарша или без него. Сначала крупу в мясо начали добавлять для экономии, но потом поняли, что это вкуснее. Так гречаники стали самостоятельным блюдом. А если добавить к ним особый соус, станет в разы вкуснее.
Рецептом поделились на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Перекрутите достаточно жирный кусок мяса на фарш, а также луковицу. Отварите гречку, когда она остынет, добавьте к фаршу. Добавьте яйцо, поперчите и посолите по вкусу. Вымесите фарш.
Разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте шарики гречаников, обваляйте в муке. Обжарьте с двух сторон.
Приготовьте соус. Обжарьте лук в масле до размягчения, добавьте морковь и немного прожарьте вместе. Пересыпьте в сотейник, добавьте томатную пасту, посолите, поперчите,
Переложите гречаники в кастрюлю, залейте соусом, добавьте лаврушку, протушите 20-25 минут. Посыпьте зеленью. Наше блюдо готово!
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