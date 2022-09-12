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Настоящие украинские гречаники с фаршем и особым ингредиентом: видео

Скриншот: Гречаники с фаршем по украинскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Гречаники - уникальное блюдо украинской кухни, которое готовят с добавлением фарша или без него. Сначала крупу в мясо начали добавлять для экономии, но потом поняли, что это вкуснее. Так гречаники стали самостоятельным блюдом. А если добавить к ним особый соус, станет в разы вкуснее.

Рецептом поделились на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Составляющие:

  • гречка - 220-240 граммов сырой (или если есть уже 440-500 граммов вареной гречки)
  • мясной фарш - 400-450 граммов
  • яйцо - 1 шт.
  • лук - 2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • мука - 50-100 граммов
  • томатный соус - 1 ст. л. (или кетчуп, или собственный помидорный соус - 4-5 ст. ложек)
  • соль, перец, лавровый лист

Пошаговое приготовление

Перекрутите достаточно жирный кусок мяса на фарш, а также луковицу. Отварите гречку, когда она остынет, добавьте к фаршу. Добавьте яйцо, поперчите и посолите по вкусу. Вымесите фарш.

Разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте шарики гречаников, обваляйте в муке. Обжарьте с двух сторон.

Приготовьте соус. Обжарьте лук в масле до размягчения, добавьте морковь и немного прожарьте вместе. Пересыпьте в сотейник, добавьте томатную пасту, посолите, поперчите,

Переложите гречаники в кастрюлю, залейте соусом, добавьте лаврушку, протушите 20-25 минут. Посыпьте зеленью. Наше блюдо готово!

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