Настоящие украинские гречаники с фаршем и особым ингредиентом: видео

Составляющие:

гречка - 220-240 граммов сырой (или если есть уже 440-500 граммов вареной гречки)

мясной фарш - 400-450 граммов

яйцо - 1 шт.

лук - 2 шт.

морковь - 1 шт.

мука - 50-100 граммов

томатный соус - 1 ст. л. (или кетчуп, или собственный помидорный соус - 4-5 ст. ложек)

соль, перец, лавровый лист

Пошаговое приготовление

Перекрутите достаточно жирный кусок мяса на фарш, а также луковицу. Отварите гречку, когда она остынет, добавьте к фаршу. Добавьте яйцо, поперчите и посолите по вкусу. Вымесите фарш.

Разогрейте сковороду с маслом. Сформируйте шарики гречаников, обваляйте в муке. Обжарьте с двух сторон.

Приготовьте соус. Обжарьте лук в масле до размягчения, добавьте морковь и немного прожарьте вместе. Пересыпьте в сотейник, добавьте томатную пасту, посолите, поперчите,

Переложите гречаники в кастрюлю, залейте соусом, добавьте лаврушку, протушите 20-25 минут. Посыпьте зеленью. Наше блюдо готово!