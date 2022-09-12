Справжні українські гречаники з фаршем та особливим інгредієнтом: відео

Складники:

гречка - 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440-500 грамів вареної гречки)

м’ясний фарш - 400-450 грамів

яйце - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

морква - 1 шт.

борошно - 50-100 грамів

томатний соус - 1 ст. л. (або кетчуп, або власний помідоровий соус - 4-5 ст. ложок)

сіль, перець, лавровий лист

Покрокове приготування

Перекрутіть достатньо жирний шматок м'яса на фарш, а також цибулину. Відваріть гречку, коли вона остигне, додайте до фаршу. Додайте яйце, поперчіть та посоліть за смаком. Вимісіть фарш.

Розігрійте пательню з олією. Сформуйте кульки гречаників, обваляйте у борошні. Обсмажте з двох боків.

Приготуйте соус. Обсмажте цибулю в олії до розм'якшення, додайте моркву і трохи просмажте разом. Пересипте в сотейник, додайте томатну пасту, посоліть, поперчіть,

Перекладіть гречаники до каструлі, залийте соусом, додайте лаврушку, протушкуйте 20-25 хвилин. Посипте зеленню. Наша страва готова!