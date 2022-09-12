Справжні українські гречаники з фаршем та особливим інгредієнтом: відео

Гречаники - унікальна страва української кухні, яку готують з додаванням фаршу або без нього. Спочатку крупу в м'ясо почали додавати для економії, але потім зрозуміли, що це смачніше. Так гречаники стали самостійною стравою. А якщо додати до них особливий соус, стане в рази смачніше.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Перекрутіть достатньо жирний шматок м'яса на фарш, а також цибулину. Відваріть гречку, коли вона остигне, додайте до фаршу. Додайте яйце, поперчіть та посоліть за смаком. Вимісіть фарш.
Розігрійте пательню з олією. Сформуйте кульки гречаників, обваляйте у борошні. Обсмажте з двох боків.
Приготуйте соус. Обсмажте цибулю в олії до розм'якшення, додайте моркву і трохи просмажте разом. Пересипте в сотейник, додайте томатну пасту, посоліть, поперчіть,
Перекладіть гречаники до каструлі, залийте соусом, додайте лаврушку, протушкуйте 20-25 хвилин. Посипте зеленню. Наша страва готова!
Також читайте, як приготувати токан з картоплею за старовинним бойківським рецептом.
Крім того ми писали про 5 унікальних українських борщів, рецепти яких вас точно здивують.