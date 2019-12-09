Неизвестные герои пожара в Одессе: они спасали жизни детей (фото)

Пожар в Одессе уже унес жизни двенадцати человек. В ночь на 9 декабря под завалами старого дома Асвадурова на углу Троицкой и Пушкинской обнаружили еще два обгоревших тела. Эта трагедия, ставшая национальным трауром, запомнится настоящими героями, некоторые из них отдали жизнь, спасая других. О настоящих людях - в материале Styler.

Возгорание произошло утром 4 декабря на третьем этаже в помещении колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, когда в учебном заведении шли занятия. 16-тилетние дети оказались в ловушке из огня и дыма, они прыгали из окон пятого этажа.

Возвращалась в огонь и выводила детей

43-летняя мама двоих детей Анна Бортюк преподавала в колледже информатику. Женщина, как супруга бывшего пожарного, знала, как действовать в таких ситуациях. Анна спасла много жизней, потеряв свою.

Преподаватель возвращалась в горящее здание несколько раз и выводила студентов. Очередной заход закончился трагедией - она задохнулась от продуктов горения.

Анне Бортюк будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

Пожар в Одессе, погибшая преподаватель Анна Бортюк (фото: facebook.com)

Спасатель, упавший с лестницы

Сергею Шатохину, как и Анне Бортюк, было 43 года. Пожарный стоял на приставной лестнице, когда на него упала студентка. Девушка прыгнула из окна пятого этажа.

Спасатель получил обширный ушиб мозга, сложный перелом хребта и был введен в медикаментозную кому. На третий день после пожара Сергей умер, так и не придя в сознание.

"Пожарные не умирают, а идут на небо по повышенному рангу вызова", - так говорят о погибших товарищах ГСЧС-ники.

Пожар в Одессе, погибший спасатель Сергей Шатохин (фото: facebook.com)

У Сергея остались жена и двое детей. Ему также присвоят звание Героя Украины посмертно.

Ранее сообщалось, что на пожарного упала погибшая в день трагедии 16-летняя Ксения Бабенко. Но недавно в сети появилась запись, якобы сделанная девушкой, которая упала на пожарного. Она плохо помнит произошедшее, но узнала себя на видео, которое можно увидеть здесь.

Пожар в Одессе, студентка рассказала о трагедии (фото: facebook.com/odessahello)

Герои без званий

Этот скромный молодой человек на фото ниже пригнал свой кофе-мобиль на Троицкую и всю ночь бесплатно готовил пожарным кофе.

"Спасибо Вам за большое сердце! Потому что дело не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - поблагодарили баристу в МВС Украины.

Пожар в Одессе, бариста всю ночь готовил спасателям кофе (скрин: facebook.com/mvs.gov.ua)

Еще один герой спасательной операции в доме Асвадурова на Троицкой остался за кадром. Это сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" Александр Трандафир.

Александр - простой оператор автовышки. Он прибыл на место один из первых, заехал на вышке во двор горящего дома и спас несколько жизней. У него не было спецсредств и подготовки.

"Рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем!" - рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Пожар в Одессе, коммунальщик на вышке спасал людей (фото: dumskaya.net)