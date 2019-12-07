В Одессе простились с преподавателем, которая спасла студентов при пожаре (фото)

Пожар в Одессе (Фото: коллаж: РБК-Украина)

Анна Бортюк вытаскивала из огня студентов при пожаре в одесском колледже

Погибшую при пожаре в одесском колледже учительницу Анну Бортюк проводили в последний путь. Церемония прощания с 43-летней женщиной, которая выводила студентов из горящего здания и ценой собственной жизни спасла нескольких детей, состоялась 7 декабря на улице Академика Заболотного.

Преподаватель высшей математики и информатики скончалась от отравления продуктами горения. Ее тело обнаружили 5 декабря - на следующий день после жуткого пожара - под завалами здания.

Женщину опознал ее супруг, бывший пожарный.

У Анны Леонидовны остались взрослые сын и дочь, а также пожилые родители.

Проститься с Бортюк собрались родственники, студенты и коллеги. Люди принесли цветы, на глазах у них блестели слезы.

В Одессе простились с погибшей при пожаре в колледже преподавателем Анной Бортюк (Фото: odessa.online)

Анна Бортюк работала в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса долгие годы и по воспоминаниям знакомых отдавала педагогике всю себя.

Когда 4 декабря в здании колледжа на 3 этаже вспыхнул пожар из-за неисправного удлинителя и пламя моментально распространилось по другим аудиториям, Бортюк выводила студентов на улицу, затем возвращалась в горящее помещение и снова помогала детям.

В очередной раз вернувшись за учащимися, она не смогла выбраться из здания.

Анна Бортюк (фото: facebook.com)

На месте трагедии до сих пор продолжается ликвидация последствий пожара и поиск возможных погибших. По состоянию на 7 декабря обнаружили пять погибших, а без вести пропавшими после пожара считаются 10 человек.