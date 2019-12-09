Невідомі герої пожежі в Одесі: вони рятували життя дітей (фото)

Пожежа в Одесі вже забрала життя дванадцяти осіб. В ніч на 9 грудня під завалами старого будинку Асвадурова на розі Троїцької та Пушкінської виявили ще два обгорілих тіла. Ця трагедія, яка стала національним трауром, запам'ятається справжніми героями, деякі з них віддали життя, рятуючи інших. Про справжніх людей - в матеріалі Styler.

Займання сталося вранці 4 грудня на третьому поверсі у приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, коли в навчальному закладі йшли заняття. 16-річні діти опинилися в пастці з вогню і диму, вони стрибали з вікон п'ятого поверху.

Поверталася у вогонь і виводила дітей

43-річна мама двох дітей Анна Бортюк викладала в коледжі інформатику. Жінка, як дружина колишнього пожежника, знала, як діяти в таких ситуаціях. Анна врятувала багато життів, втративши своє.

Викладач поверталася в палаючу будівлю кілька разів і виводила студентів. Черговий захід закінчився трагедією - вона задихнулася від продуктів горіння.

Анні Бортюк буде присвоєно звання Героя України посмертно.

Пожежа в Одесі, загибла викладач Анна Бортюк (фото: facebook.com)

Рятувальник, що впав з драбини

Сергію Шатохіну, як і Анні Бортюк, було 43 роки. Пожежник стояв на драбині, коли на нього впала студентка. Дівчина стрибнула з вікна п'ятого поверху.

Рятувальник отримав обширний забій мозку, складний перелом хребта і був введений в медикаментозну кому. На третій день після пожежі Сергій помер, так і не прийшовши до тями.

"Пожежники не вмирають, а йдуть на небо за підвищеним рангом виклику", - так кажуть про загиблих товаришів ДСНС-ники.

Пожежа в Одесі, загинув рятувальник Сергій Шатохін (фото: facebook.com)

У Сергія залишилися дружина і двоє дітей. Йому також присвоять звання Героя України посмертно.

Раніше повідомлялося, що на пожежного впала загибла в день трагедії 16-річна Ксенія Бабенко. Але нещодавно в мережі з'явився запис, нібито зроблений дівчиною, яка впала на пожежника. Вона погано пам'ятає, що сталося, але впізнала себе на відео, яке можна побачити тут.

Пожежу в Одесі, студентка розповіла про трагедії (фото: facebook.com/odessahello)

Герої без звань

Цей скромний молодий чоловік на фото нижче пригнав свій кава-мобіль на Троїцьку і всю ніч безкоштовно готував пожежним каву.

"Дякую Вам за велике серце! Тому що справа не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших", - подякували баристі у МВС України.

Пожежа в Одесі, бариста всю ніч готував рятувальникам каву (скрін: facebook.com/mvs.gov.ua)

Ще один герой рятувальної операції в будинку Асвадурова на Троїцькій залишився за кадром. Це співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" Олександр Трандафір.

Олександр - простий оператор автовишки. Він прибув на місце один з перших, заїхав на вишці у двір палаючого будинку і врятував кілька життів. У нього не було спецзасобів і підготовки.

"Ризикуючи здоров'ям і життям, він зробив те, що зробив його героєм!" - розповів директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Пожежа в Одесі, комунальник на вишці рятував людей (фото: dumskaya.net)