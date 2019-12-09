Невідомі герої пожежі в Одесі: вони рятували життя дітей (фото)

Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в коледжі в Одесі стала національною трагедією

Пожежа в Одесі вже забрала життя дванадцяти осіб. В ніч на 9 грудня під завалами старого будинку Асвадурова на розі Троїцької та Пушкінської виявили ще два обгорілих тіла. Ця трагедія, яка стала національним трауром, запам'ятається справжніми героями, деякі з них віддали життя, рятуючи інших. Про справжніх людей - в матеріалі Styler.

Займання сталося вранці 4 грудня на третьому поверсі у приміщенні коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, коли в навчальному закладі йшли заняття. 16-річні діти опинилися в пастці з вогню і диму, вони стрибали з вікон п'ятого поверху.

Поверталася у вогонь і виводила дітей

43-річна мама двох дітей Анна Бортюк викладала в коледжі інформатику. Жінка, як дружина колишнього пожежника, знала, як діяти в таких ситуаціях. Анна врятувала багато життів, втративши своє.

Викладач поверталася в палаючу будівлю кілька разів і виводила студентів. Черговий захід закінчився трагедією - вона задихнулася від продуктів горіння.

Анні Бортюк буде присвоєно звання Героя України посмертно.

Пожежа в Одесі, загибла викладач Анна Бортюк (фото: facebook.com)

Рятувальник, що впав з драбини

Сергію Шатохіну, як і Анні Бортюк, було 43 роки. Пожежник стояв на драбині, коли на нього впала студентка. Дівчина стрибнула з вікна п'ятого поверху.

Рятувальник отримав обширний забій мозку, складний перелом хребта і був введений в медикаментозну кому. На третій день після пожежі Сергій помер, так і не прийшовши до тями.

"Пожежники не вмирають, а йдуть на небо за підвищеним рангом виклику", - так кажуть про загиблих товаришів ДСНС-ники.

Пожежа в Одесі, загинув рятувальник Сергій Шатохін (фото: facebook.com)

У Сергія залишилися дружина і двоє дітей. Йому також присвоять звання Героя України посмертно.

Раніше повідомлялося, що на пожежного впала загибла в день трагедії 16-річна Ксенія Бабенко. Але нещодавно в мережі з'явився запис, нібито зроблений дівчиною, яка впала на пожежника. Вона погано пам'ятає, що сталося, але впізнала себе на відео, яке можна побачити тут.

Розповідь дівчинки яка, ймовірно, впала на пожежника. Точно не пам'ятає, тому що в момент падіння відключилася. За версією більшості ЗМІ, на пожежного впала загибла Ксенія Бабенко. Опубліковано Подслушано Одеса Неділя, 8 грудня 2019 р.

Пожежу в Одесі, студентка розповіла про трагедії (фото: facebook.com/odessahello)

Герої без звань

Цей скромний молодий чоловік на фото нижче пригнав свій кава-мобіль на Троїцьку і всю ніч безкоштовно готував пожежним каву.

"Дякую Вам за велике серце! Тому що справа не в ціні на чашку кави, справа в турботі про інших", - подякували баристі у МВС України.

Пожежа в Одесі, бариста всю ніч готував рятувальникам каву (скрін: facebook.com/mvs.gov.ua)

Ще один герой рятувальної операції в будинку Асвадурова на Троїцькій залишився за кадром. Це співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" Олександр Трандафір.

Олександр - простий оператор автовишки. Він прибув на місце один з перших, заїхав на вишці у двір палаючого будинку і врятував кілька життів. У нього не було спецзасобів і підготовки.

"Ризикуючи здоров'ям і життям, він зробив те, що зробив його героєм!" - розповів директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

Пожежа в Одесі, комунальник на вишці рятував людей (фото: dumskaya.net)