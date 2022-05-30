Справжні галицькі пляцки: як спекти найпопулярніший західноукраїнський десерт

Галицькі пляцки - це дуже незвичні кондитерські вироби, які подають на свята та урочистості. Десерт - завжди прямокутний, яскравий, випечений з багатьох шарів тіста, може містити кілька пластів, промазуватися кремом чи ні. Пляцок в розрізі дуже яскравий, а на смак - неймовірний!

Що ж таке пляцок?

Цікаво, що пляцок (польською - "оладка", "коржик") - будь-яка пласка страва, виріб з якого-небудь тіста, тонкий коржик. А от на заході України пляцок - це кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Він дуже схожий на торт, але простіший у виконанні. Подають на свята і урочистості, особливо гарно, коли на одній таці відразу кілька видів.

Печуть галицькі пляцки у прямокутній формі, і бувають вони багатошарові та одношарові. Зріз пляцка яскравий і багатобарвний, часом хитромудрий, завдяки різноманітним шарам, начинці і кремам.

І вишня, і мак, і шоколад...

Пляцок може бути з одного коржика. Однак при розрізі він містить декілька шарів. Це відбувається завдяки додаванню тіста з різними наповнювачами. Приміром, пластами пляцку можуть бути макове тісто, жовткове, шоколадне, сирне суфле, желе різних кольорів, вишні, горіхи тощо. Все залежить від вашого смаку та фантазії.

Часто пляцки поливають зверху шоколадною глазур'ю, посипають посипкою. Десерт може складатися з одного багатошарового пласта, або ж з 2-3, перемазаних між собою кремом.

Популярна українська кулінарна блогерка Лілія Цвіт з понад півмільйона фоловерів і мільйонами переглядів в YouTube вже здобула славу "королеви пляцків". Вона часто презентує авторські рецепти, представляючи неймовірно яскраві десерти.

Пропонуємо на відео нижче найкращі рецепти від майстрині: