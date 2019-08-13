Настоящее пекло в купе за 1600 грн: Укрзализныця угодила в очередной скандал

Укрзализныця угодила в скандал из-за невыносимых условий проезда в поезде Рахов - Киев. На железнодорожного перевозчика пожаловался пассажир, которому довелолсь воспользоваться его услугами. Об этом киевлянин Николай Серебрянский написал на своей странице в Facebook.

Мужчина рассказывает, что в поезде курсирующем из Закарпатской области в столицу Украины, был сломан кондиционер и температура воздуха в вагоне достигала +34 градусов.

Николай пишет, что в таких условиях пассажирам по пути из Яремче (Ивано-Франковская область) до села Толстое (Тернопольская область) приходится провести около пяти часов.

При этом стоимость билета в вагоне класса "люкс" составляет около 1600 гривен.

"Привет 21 век и адекватное ценообразование. Европа близко, но совковый ад, кажется, намного ближе", - пишет разгневанный пассажир.

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com)

Стоит отметить, что в Укрзализныце по-прежнему считают пассажирские перевозки убыточными и планируют новое повышение стоимости проезда.

Пользователи сети советуют Николаю в таких случаях хорошенько "трясти" проводника и делятся своим негативным опытом, полученным в поездках.

"Нужно раз****вать проводника. Пусть вызывает начальника поезда. Обязаны предоставить нормальный СВ. То же самое можно делать и в купе. В т. ч. при неработающих розетках. При ценообразовании билетов кондер в СВ включен по умолчанию", - советует один из пользователей.

"Как мне это знакомо, брал купе и было помечено звездочкой наличие кондиционера, цена соответственно была выше обычного купе, но кондиционер не работал", - поделился своим опытом еще один комментатор.

"Интерсити Киев-Херсон, шесть с лишним часов езды, все WC закрыты от начала до конца маршрута, ближайший через несколько вагонов… Сервис однако", - негодует пользователь соцсети.

Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com)

К слову, недавно в электричке Укрзализныци произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. Пассажиры в панике выбегали из поезда.

Также мы сообщали, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.