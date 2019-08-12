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В "Укрзализныце" планируют повысить цену на билеты

Новости » Общество    12.08.2019 - 13:42
В "Укрзализныце" планируют повысить цену на билеты
Фото: Евгений Кравцов (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

В "Укрзализныце" считают, что сейчас пассажирские перевозки являются убыточными

"Укрзализныця" будет просить у правительства разрешения повысить цену на пассажирские билеты до уровня себестоимости перевозок. Об этом рассказал глава компании Евгений Кравцов в интервью "УНИАН".

Кравцов сообщает, что сейчас пассажирские перевозки для предприятия являются убыточными.

"У нас высокий спрос, но при этом низкие цены, которые не покрывают себестоимость перевозок. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы поднимаем вопрос на уровень государства. "Укрзализныця" должна оказывать услуги государству ниже себестоимости, что позволит увеличить парк и сделать перевозки безубыточными для компании," - сказал он.

В тот же момент, Кравцов говорит, что полностью удовлетворить спрос в сезон отпусков и в летний период - невозможно.

"Тем не менее, нам необходимо увеличить парк на 15-20 процентов, чтобы спокойно проходить пиковые периоды. Сейчас у нас около трех тысяч вагонов, нужно еще примерно пятьсот. Мы видим решение этой проблемы не только в закупке вагонов, но и в переходе на скоростной режим", - добавил он.

Напомним, АО "Укрзализныця" увеличила сроки предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Продажа проездных документов с 8 июля, за 60 суток до отправления поезда, доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, № 10/9 Киев - Мариуполь, № 20/19 Киев - Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре.

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