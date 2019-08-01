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Новый скандал в Укрзализныце: закуплены полотенца и вышиванки по 4 тыс. грн за штуку

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 15:37
Новый скандал в Укрзализныце: закуплены полотенца и вышиванки по 4 тыс. грн за штуку
Коллаж (РБК-Украина)

Укрзализныця закупила полотенца и вышиванки на 1, 5 миллиона гривен

Укрзализныця угодила в новый скандал, закупив полотенца и вышиванки на общую сумму в 1,5 миллиона гривен. Дело в том, что филиал "Центра сервисного обеспечения" Укрзализныци в итоге тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.

Предметом договора в тендере значилась покупка 100 женских и мужских льняных рубашек с ручной вышивкой. Победителем тендера стало ООО "Скорвеус", которое основано всего четыре месяца назад в городе Киеве по улице Магнитского, 1. По данному адресу зарегистрировано более 700 фирм, сообщает "Залізниця без корупції".

Отметим, что для компании это первый договор за всю историю ее существования. 

УЗ отклонила  предложение конкурента - ООО "Торговый Дом Эней", которое было втрое дешевле только потому, что последний не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Новый скандал в Укрзализныце: закуплены полотенца и вышиванки по 4 тыс. грн за штукуСкриншот (zbk.org.ua)

 

 ООО "Скорвеус" отметил ООО "ТК-Домашний Текстиль" производителем льняной продукции. Стоимость одной вышиванки составляет 4100 грн. В прошлом году ее стоимость была 3700 грн.

Во втором тендере на закупку полотенец с вышивкой ручной работы объявили победителя ООО "ТК-Домашний Текстиль" с самой низкой ценой 711 тыс. грн. за 200 полотенец. Получается, что стоимость одного полотенца 3, 6 тысячи гривен.

За такую стоимость поставщик обязан презентовать полотенце в праздничной упаковке-тубусе с вышивкой в форме украинского герба. Интересно, что стоимость такой ручной работы, если искать в сети, стартует от 1200 гривен за штуку.

Новый скандал в Укрзализныце: закуплены полотенца и вышиванки по 4 тыс. грн за штукуСкриншот (zbk.org.ua)

Как мы ранее сообщали, в электричке "Укрзализныци" произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар, после чего поезд остановили в лесополосе и из вагонов выбежали пассажиры.

Также мы писали о том, что в Киеве недавно произошел вопиющий инцидент - на вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом

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